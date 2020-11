Der Xbox Game Pass bekommt jetzt Zuwachs von 86 neuen Games von EA. Darunter sind viele Multiplayer-Titel und MMOs. Wir von MeinMMO stellen euch die interessantesten und angesagtesten Multiplayer-Titel vor, die neu hinzugekommen sind.

Wie bekommt man die neuen Spiele von EA? Wie schon angekündigt, gibt es ab dem 10. November 2020 die Möglichkeit, Spiele aus EAs Abo-Dienst EA Play auch über den Xbox Game Pass von Microsoft zu zocken. Dazu kommen 86 neue Spiele in den Pass. Die könnt ihr dann, während euer Abo für den Game Pass läuft, kostenlos zocken. Die komplette Auswahl der Spiele aus EA-Play findet ihr hier auf der Game-Pass-Homepage.

Allerdings müsst ihr dazu den teuersten Game Pass, den Game Pass Ultimate für 12,99 Euro im Monat abonnieren, um EA Play zu nutzen. Die günstigeren Versionen enthalten keine EA-Play-Spiele.

Damit euch die Entscheidung für oder gegen den Game Pass erleichtert wird, haben wir hier die interessantesten Multiplayer-Spiele aus EA Play aufgelistet, die es jetzt im Game Pass gibt.

Der Game Pass wird um 86 Spiele von EA größer.

So haben wir die besten Multiplayer-Games aus EA Play gewählt: Bei unserer Auswahl achteten wir vor allem darauf, dass die Spiele auch aktuell sind. Wundert euch also nicht, dass Spiele wie FIFA 15 oder Battlefield 1943 nicht in der Liste auftauchen. Als weiteres Kriterium ist dann noch die allgemeine Qualität des Spiels relevant. Die Reihenfolge der hier aufgelisteten Spiele ist zufällig und spiegelt keine Wertung wider.

Battlefield V – Immer noch aktuell

Was ist das? Battlefield 5 stammt aus dem Jahre 2018 und ist bis zum Release des noch unbenannten nächsten Battlefields 2021 das aktuelle Spiel der Serie, auch wenn es seit Mitte 2020 keine neuen Inhalte mehr gab. Das Setting spielt im 2. Weltkrieg und bietet die von Battlefield üblichen großen Schlachten mit Soldaten in verschieden Klassen. Außerdem gibt es einen großen Battle-Royale-Modus namens Firestorm.

Was sind die Features? Battlefield 5 bietet unterschiedliche Spielmodi, in denen großangelegte Schlachten zwischen zwei Armeen die spektakulärsten Modi darstellen. Darin kämpft man teils in langen Gefechten um die Oberhoheit auf mehreren Maps, um zuletzt den Gegner final zu besiegen.

Dabei kommen neben allerlei zeitgenössischen Waffen auch Fahr- und Flugzeuge zum Einsatz. Das gilt auch für den Battle-Royale-Modus, in dem dicke Panzer herumrollen und das Terrain zum Teil zerschossen werden kann.

Wer soll es spielen? Battlefield 5 richtet sich vor allem an Shooter-Fans, die gerne große Gefechte mit Fahrzeugen spielen. Battlefield vermittelt eine einzigartige Atmosphäre und bietet viele taktische Alternativen, die aufgrund der zerstörbaren Umgebung auch ihre Spuren im Schlachtfeld hinterlassen.

Plants vs Zombies Battle for Neighborville – Spaßiger Party-Shooter

Was ist das? Hier bekommt ihr einen spaßigen Multiplayer-Shooter, in dem Pflanzen gegen Zombies antreten. Wie ihr schon am Titel sehen könnt, nimmt sich das Spiel nicht ernst und bietet bunte, abgedrehte Action.

In verschiedenen Spielmodi kämpft ihr gegen gegeneinander, wie im Team-Deathmatch oder einem Domination-Modus. Außerdem bietet das Spiel noch einen Koop-Modus, in dem ihr gemeinsam gegen KI-Gegner kämpft.

Was sind die Features? Neben dem abgefahrenen Setting mit witzigen Zombie- und Pflanzen-Charakteren, könnt ihr eure Avatare aus bis zu 21 verschiedenen Klassen wählen und anpassen. Darunter sind echt abgefahrene Klassen, wie ein Ninja-Pilz oder ein 80er-Jahre Zombie mit Ghetto-Blaster. Eure Spielfiguren legen auch eure Knarren und Fähigkeiten fest.

Wer soll es spielen? Wenn ihr bunte, lustige Ballerspiele liebt und ein wirklich irres Setting wollt, dann ist das neueste Spiel aus der Plants-vs-Zombies-Reihe definitiv einen Blick wert. Durch die innovativen Fähigkeiten und Waffen kriegen selbst Shooter-Veteranen hier was Neues zu sehen.

Star Wars Battlefront 2 – Das totale Star Wars Feeling

Was ist das? Battlefront 2 ähnelt dem Gameplay von Battlefield, versetzt euch aber in das Star-Wars-Universum. Dort spielt ihr dann auf den für dieses Setting typischen Seiten, also unter anderem Imperium, Rebellen, Klon-Armee, First Order oder Separatisten. Je nach Epoche, in der die aktuelle Schlacht stattfindet.

Waffen und Fahrzeuge stammen ebenfalls aus den diversen Star-Wars-Werken. Ihr könnt also X-Wings fliegen oder mit Han Solos Blaster herumballern.

Was sind die Features? Im Spiel erwarten euch mehrere Multiplayer-Modi. Vom schnellen Gefecht bis zu epischen Schlachten ist alles dabei. Gerade die Maps, die unter anderem die Schlacht von Endor oder das letzte Gefecht aus Episode 8 darstellen, kommt eine sehr dichte Star-Wars-Atmosphäre auf.

Außerdem könnt ihr für besondere Leistungen im Match bestimmte Helden oder Schurken übernehmen, darunter Darth Vader, Boba Fett oder Luke Skywalker.

Wer soll es spielen? Wenn ihr Shooter mögt, mit dem flotten Tempo im Spiel klarkommt und dazu noch Star-Wars-Fan seid, dann solltet ihr euch Battlefront 2 unbedingt mal ansehen. Das Spiel wird zwar nicht mehr aktiv weiterentwickelt, aber für viele Stunden Spielspaß reicht der bisherige Content allemal.

Welche Spiele sind noch interessant fürs Multiplayer?

Neben den hier vorgestellten großen Multiplayer-Games sind noch ein paar weitere Spiele aus dem Sortiment von EA Play für Multiplayer-Fans interessant:

A Way Out: Ein Koop-Spiel, bei dem ihr aus dem Knast ausbrecht

Unravel 2: Ein wunderschönes Jump&Run mit Koop-Modus

Außerdem könnt ihr den umstrittenen Loot-Shooter Anthem spielen. Der wird aktuell ordentlich überarbeitet und macht zumindest bis zum Endgame ordentlich Laune. Ihr könnt ihn also getrost kostenlos testen und wenn er nichts ist, auf einen der unzähligen neuen EA-Titel im Game Pass umsteigen.