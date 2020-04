Am heutigen 29. April bekommt der Online-Shooter Star Wars: Battlefront 2 noch ein letztes Update. Da die Vision des Spiels nun komplett ist, wollen sich die Entwickler jetzt ganz auf ein neues Battlefield konzentrieren.

Wann kommt das Battlefront-2-Update? The Battle for Scarif soll bis heute, den 29. April um 11 Uhr auf allen Plattformen – PC, PS4 und Xbox One – aufgespielt sein.

Was genau steckt im letzten Update von Battlefront 2? Es gibt eine Reihe von Neuerungen, die mit dem Zeitalter der Rebellion in Zusammenhang stehen.

Das Update „The Battle of Scarif“ führt den Planeten Scarif aus dem Kinofilm Rogue One: A Star Wars Story in die Modi Vorherrschaft, Co-Op and Instant Action ein.

Ebenso mit dabei sind Hoth, Todesstern II, Tatooine und Yavin 4.

Darüber hinaus wird der Planet Crait dem Heroes Vs. Villains-Modus hinzugefügt.

Neue Skins für einige Helden und Feinde sind ebenfalls Bestandteil des Updates.

Hinzu kommen noch Optimierungen am Balancing.

Dies sind spannende Neuerungen bei einem Spiel, das in den vergangenen Jahren eine sehr starke Entwicklung durchlebt hat. Erst Ende 2019 konnte ein Update rund um den Kinofilm Star Wars: Episode 9 – Der Aufstieg Skywalkers für stark steigende Spielerzahlen sorgen.

Das letzte Update für Star Wars: Battlefront führt den Planeten Scarif in den Vorherrschafts-Modus ein.

Ist es wirklich das letzte Update? Laut Dennis Brännvall, Creative Director beim Entwicklerstudio DICE, handelt es sich beim heutigen Sacrif-Update um das finale. Anschließend gibt es zwar weiter Events, wie doppelte XP, neue Inhalte sind aber keine mehr geplant.

Der Blog-Post ist überschrieben mit „Nach mehr als 2 Jahren kostenlosen Inhalten, ist die Vision für Star Wars Battlefront 2 nun komplett.“

Da das Spiel mit der Community und den Spielern weiterlebt, hoffen wir, noch viele Jahre spannende Geschichten von euch zu hören. Dennis Brännvall, Creative Director beim Entwicklerstudio DICE

Das heißt, im Grunde übergibt DICE das Spiel nun in die Hände der Spieler, die mit dem vorhandenen Content ihre eigenen Geschichten erleben sollen. Auf diese Weise soll Star Wars: Battlefront 2 noch jahrelang laufen.

Battlefield rückt in den Fokus – wohl kein Battlefront 3

Was kommt nach Battlefront 2? Das Team widmet sich nun der Entwicklung des nächsten Spiels in der Battlefield-Reihe. Dennis Brännvall verriet gegenüber PCGamesN auf der gamescom im vergangenen Jahr, dass es keine Pläne für ein Battlefront 3 gibt.

Sequels sind natürlich weiterhin tragbar, sonst würde man sie nicht machen. Aber es gibt nicht mehr dieses Verlangen danach, wie früher. Dennis Brännvall, DICE

Dennis Brännvall meinte, dass sich das Team nun um ein neues Battlefield kümmert.

Langfristig konzentriert sich das Studio auf die Zukunft von Battlefield, die wir den Spielern im Jahr 2021 bringen werden. Dennis Brännvall, DICE

Der Trailer zu Battle for Scarif läutet das Ende von Star Wars: Battlefront 2 ein.

Was meinen die Spieler? Die Community zeigt sich zwar traurig über das Ende, ist den Entwickler aber auch für eine schöne Zeit dankbar.

crimsonbub auf reddit meint: „Es ist enttäuschend, so weit gekommen zu sein und nun lassen sie die Updates scheinbar fallen. Es heißt zwar nicht, dass wir gar nichts mehr bekommen werden, aber es wird nicht mehr dasselbe sein.“

BigFish1293 bedankt sich auf reddit bei den Entwicklern: „Vielen Dank an das Team, das dieses Spiel wiederbelebt und auf einen so hohen Standard gebracht hat. Obwohl wir keine Ahsoka bekamen, werde ich akzeptieren, was wir haben.“

suicideinredditform ist auf reddit traurig: „Ich fühle mich einfach irgendwie komisch, irgendwie verlassen, als hätte ich das Spiel zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich geschätzt. Es fühlt sich wirklich seltsam an und ich weiß nicht, warum ich mich so fühle, da es wahrscheinlich nicht so schnell sterben wird.“

Falls ihr euch auch gerne mal andere Online-Shooter anschauen wollt, dann könnt ihr euch die MeinMMO-Liste der 11 besten Multiplayer-Shooter 2020 für PC, PS4 und Xbox One ansehen. Vielleicht ist ja was dabei, das euch ebenso interessiert wie Star Wars: Battlefront 2.