Dem Online-Shooter Star Wars Battlefront 2 geht es aktuell richtig gut. Das liegt nicht nur am allgemeinen „Star Wars“-Hype durch Star Wars 9 oder die Serie „The Mandalorian“, sondern auch an neuen Updates, die im Laufe der Zeit veröffentlicht wurden. Die Spielerzahlen sind so stark wie seit Januar 2018 nicht mehr.

Wie steht es um Battlefront 2? Dennis Brännvall, der Design Director für Star Wars Battlefront, verkündete auf Twitter, dass der Shooter aktuell die wöchentlichen Spielerzahlen von Januar 2018 übertrifft.

Zwar seien die Zahlen nicht so hoch wie beim Release des Spiels im November 2017, dennoch ist es beeindruckend, dass der Multiplayer-Shooter nach mehr als 2 Jahren nochmal so zulegen konnte:

Fun one, we’re now beating our weekly player numbers going back to January 2018. Not quite launch numbers but still very impressive #battlefront