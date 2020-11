Sieht schlecht aus für Star Wars Battlefront 3 – Chef, Retter und Erlöser verlässt EA

Der Design-Chef von Star Wars Battlefront 2, Dennis Brännvall, zieht sich zurück und verlässt EA Dice im November 2020. Der war der Kopf hinter dem tollen Erfolg, der Battlefront 2 doch noch wurde. Nach 8 Jahren im Studio ist er weg. Fans glauben: Das heißt, EA Dice konzentriert sich auf Battlefield 6 und macht so bald kein neues Star Wars Battlefront 3 mehr.

Das sagt Dennis Brännwall: Der Design Director von Star Wars Battlefront 2, Dennis Brännvall, sagt auf Twitter: Vor 8 Jahren hatte man Gänsehaut und Freudentränen bei EA Dice, als man erfuhr, dass man die Star-Wars-Lizenz erhalten hat und diese Spiele machen dürfe.

8 Jahre später sei seine Reise zu Ende. Er verlasse EA Dice. Brännvall bedankt sich bei den Fans und möge die Macht mit ihnen sein.

3 Jahre lang Star Wars Battlefront 2 gerettet

So lief Star Wars Battlefront 2: Hinter Brännvall liegen aufregende 8 Jahre, vor allem die letzten drei waren spannend:

Star Wars Battlefront 2 startete im November 2017 und bekam einen der größten Shtistorms der Videospiel-Geschichte ab. Dem Spiel wurde vorgeworfen, es mit Lootboxen endgültig zu übertreiben und so den guten Ruf von Star Wars zu beschmutzen

Angeblich schaltete sich sogar Disney ein, um EA zu sagen: So geht es aber nicht

EA zog die Notbremse und nahm Mikrotransaktionen aus dem Spiel

Battlefront 2 ging auf eine Wiedergutmachungs-Tour und wurde in den letzten Jahren beständig verbessert und noch ein richtig guter Online-Shooter

2019 und 2020 verwandelte sich Battlefront 2 vom Hassobjekt Nummer Eins in eine richtige Wohlfühl-Story: Ein Spiel, das schwach gestartet war, aber doch noch gut wurde

Im April 2020 wurde die Weiterentwicklung von Battlefront II offiziell beendet

Fans glauben: EA Dice macht nur Battlefield, kein Battlefront mehr

So reagieren Fans nun auf den Abgang von Brännvall: Auf reddit diskutiert man den Abgang von Brännvall:

Im allgemeinen Forum heißt es etwas zynisch: Brännvall war der Typ, der den „Kopf für EA“ hinhalten musste. Den rollte die PR immer raus, wenn bei Battlefront die Kacke am Dampfen war. Das habe er gut gemacht

Für Fans von Battlefront war Brännvall aber jemand, dem man die Daumen drückte. Es sei toll, wie weit das Spiel und er gekommen seien. Im Subreddit zu Battlefront bedankt man sich bei Brännvall (via reddit)

Auf reddit glaubt man, der Abgang von Brännvall signalisiere nun, dass EA so bald kein Star Wars Battlefront 3 plant.

Offenbar konzentriert man sich bei EA Dice total auf Battlefield 6, das neue Spiel soll das Zugpferd für EAs Offensive auf PS5 und Xbox Series X werden.

Man glaubt, Brännvall würde dann eher ein neues Projekt suchen, als einer anderen Franchise zuzuarbeiten. Von einem Star Wars Battlefront 3 ist im Moment nichts zu hören.

Battlefield vs. Battlefront – Kampf in Stockholm scheint entscheiden

Das ist das Besondere an EA Dice: Das Studio in Stockholm, Schweden, hat etwa 350 Mitarbeiter, aber entwickelte in den letzten Jahre gleich 2 große Franchises, die miteinander um Aufmerksamkeit buhlen, weil sie im selben Genre unterwegs sind:

den Militär-Shooter Battlefield (2011, 2013, 2015, 2016, 2018)

und den Star-Wars-Shooter Battlefront (2015, 2017)

Dass Bränvall geht, wird jetzt als Zeichen interpretiert, dass man sich in Stockholm ganz Battlefield widmet.

Das kürzlich erschienene Star Wars Squadrons von EA entstand schon nicht mehr in Stockholm, sondern kam von den Motive Studios aus Kanada.

Wer die Geschäftsberichte von EA aufmerksam liest, dem wird auffallen, dass die Herzen von EA seit 2019 besonders laut für Apex Legends schlagen: Den Free2Play-Shooter hat EA wohl als „DEN Shooter“ auserkoren, den man richtig groß machen möchte.

So soll Apex Legends auf Mobile kommen und Asien erobern, wenn es nach EA geht.

Battlefront war für Fans eine Wohlfühl-Story, für EA aber wohl eher nicht. Den Shitstorm hat man noch gut in Erinnerung. EA Dice scheint seine Kräfte auf Battlefield 6 zu konzentrieren. Auch da hat man in der Vergangenheit gemerkt, dass so einiges an Potential besteht, um sich den Ärger der Fans einzuhandeln:

