Der Online-Shooter Star Wars Battlefront 2 gilt 2020 schon als enorm verbessertes Spiel. Heute, am 26.2., bekommt Battlefront 2 ein umfangreiches Update, das unter anderem neue Maps und einen Ewok als weiteren Helden einführt.

Was ist das für ein Update? Age of Rebellion dreht sich um die Original-Trilogie von Star Wars und führt einige Maps ein, die in den Episoden 4 bis 6 vorkamen. Auch neue Verstärkung ist dabei: Der Ewok Hunter.

Der Ewok Hunter wird in Star Wars: Battlefront 2 zu eurer Verstärkung.

Jede Menge Neuerungen

Was sind die Highlights des Updates? Neben Bugfixes und Balancing-Anpassungen, führt das Update für den Online-Shooter Star Wars Battlefront 2 einige größere Neuerungen ein. Dazu gehören:

Der Ewok-Hunter als neue Verstärkungseinheit der Rebellen

ISB Agent als Verstärkung des Imperiums

Koop auf den Maps Endor, Todesstern II, Hoth, Yavin 4, Kessel und Tatooine – Mos Eisley sowie Jabbas Palast

Heroes Vs. Villains kann jetzt auf MC85 Star Cruiser und Resurgent-Class Star Destroyer gespielt werden

Hero Showdown is auf den Maps MC85 Star Cruiser, Resurgent-Class Star Destroyer, Republic Attack Cruiser und Separatist Dreadnaught, Felucia verfügbar

Neue Waffen für Trooper-Klassen können freigeschaltet werden. Darunter Blaster!

Fans von Ewoks, die bekanntermaßen das Imperium beinahe im Alleingang zu Fall brachten, können nun einen Jäger zur Verstärkung rufen. Der knuddelige Teddybär räumt mit den Sturmtruppen so richtig auf, wie wir das von Ewoks eben so kennen.

Besonders interessant ist der Koop-Modus, den ihr auf den Maps spielt, welche sich an der Original-Trilogie von Star Wars orientieren. Gemeinsam durch Jabbas Palast oder durch Mos Eisley zu hechten, macht schon Laune.

Es kommen noch weitere Verbesserungen wie Bugfixes und Balancing-Anpassungen sowie Optimierungen an einigen Helden dazu. Sie sollen dazu führen, dass sich Star Wars Battlefront 2 noch runder spielt.

Das Update kommt richtig gut an

An wen richtet sich das Update? Age of Rebellion ist für alle Fans von Star Wars Battelfront 2 interessant, im Speziellen aber für alle, die sich mehr Inhalte wünschen, die sich an der Original-Filmtrilogie von Star Wars orientieren. Wer die Klonkriege oder die Erste Ordnung nicht so mag, der hat sicher Spaß mit dem Content.

Was meinen die Fans zu Age of Rebellion? Das Update kommt generell sehr gut an. Die Spieler freuen sich über die neuen Waffen und die Maps im Koop. Generell hat sich EAs Star Wars Battlefront 2 seit dem missglückten Release stark verbessert und dieses Update macht das Spiel sogar noch besser.

gooblord meint auf Reddit: „Ich weiß, dass man es oft hört, aber es ist einfach erstaunlich, welche Inhalte dieses Spiel 3 Jahre nach Veröffentlichung noch erhält.“

PrimalMush meint ebenfalls auf Reddit: „7 Karten und 2 neue Maps für Koop? Wollt ihr mich veräppeln? Weihnachten ist dieses Jahr echt früh gekommen.“

Vizier_Thoth schreibt auf Reddit: „NEUE BLASTER! HYPE, HYPE!“

Was haltet ihr vom neuen Update für Star Wars Battlefront 2? Seid ihr auch so begeistert?