Am 29. April 2020 erschien dann das letzte große Content-Update für Battlefront 2 . Dabei wurden der Planet Scarif aus Rogue One und die Planeten Hoth, Tatooine und Yavin 4 hinzugefügt.

Zudem profitierte das Spiel durch den Hype der neuen Episoden und der Serie The Mandalorian. Im Dezember 2019 hatte Battlefront 2 wieder so viele Spieler, wie zuletzt Anfang 2018 .

Das Spiel legt seinen Fokus zwar auf die Multiplayer-Schlachten, bietet euch aber auch eine Kampagne. In dieser erlebt ihr die Geschichte von Iden Versio, einer Elitesoldatin, mit der ihr die Geschichte des Imperiums von dessen Fall nach Episode VI bis zum Aufstieg der First Order nachspielen könnt.

Was ist das für ein Spiel? Star Wars Battlefront 2 ist ein Online-Multiplayer-Shooter im Star-Wars-Universum. Im Spiel erlebt ihr riesige Schlachten, mal am Boden und mal im Weltraum.

