Im Loot-Shooter Outriders gibt es besonders mächtige Ausrüstung, die ihr farmen könnt. Neben legendären Waffen, die es bereits in der Demo gibt, kommen im fertigen Spiel auch legendäre Rüstungen dazu. MeinMMO zeigt euch, welche bisher bekannt sind.

Was sind legendäre Rüstungen? Dabei handelt es sich um die seltensten Rüstungs-Sets von Outriders, die im fertigen Spiel enthalten sein werden. Kenner von Loot-Shootern dürften ähnliche Ausrüstung schon aus Spielen wie Destiny, Anthem oder The Division kennen.

Outriders richtet sich mit seinen Rüstungs-Sets allerdings eher nach Spielen wie Diablo, legendäre Rüstungen sollen bestimmte Spielweisen stärker beeinflussen.

Gibt es schon legendäre Rüstungen in der Demo? Nein. Aktuell ist es nur möglich, legendäre Waffen in der Demo zu sammeln. Rüstungen kommen erst mit dem vollen Release am 1. April. Falls ihr jetzt schon Waffen farmen wollt, haben wir hier einen Guide dazu: Outriders: Die 5 besten Farm-Spots für legendäre Waffen in der Demo

Wie viele Rüstungen gibt es im Spiel? Das ist aktuell nicht bekannt. Sobald die finalen Infos zu allen legendären Sets bekannt sind, werden wir euch diese natürlich ausführlich vorstellen.

Entwickler People Can Fly hat bisher eine kleine Auswahl an Sets über den offiziellen Twitter-Account und andere Gameplay-Ausschnitte vorgestellt. MeinMMO zeigt sie euch.

The Reforged – Pyromancer

Das ist der Set-Bonus: Erhöht den Schaden der Brandbombe und von Verzehrendes Feuer um +50 %. Um den Bonus zu aktivieren, müsst ihr drei Teile des Sets tragen.

Was kann das Set? The Reforged ist also vor allem darauf ausgelegt, Gegnern mit der mächtigen Brandbombe einzuheizen.

Der Skill kann Gegner auf größere Distanzen durch einen Feuereffekt festsetzen und fügt ihnen Schaden über Zeit zu. Sterben diese in der Zeit, explodieren sie und reißen möglicherweise andere Gegner mit in den Tod.

The Reforged in Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Außerdem ist der Skill Verzehrendes Feuer deutlich verstärkt. Damit könnt ihr eure Leben regenerieren und gleichzeitig mehrere Gegner mit Feuerschaden verbrennen. Oben drauf lassen sich Bosse in ihren Angriffen unterbrechen.

Ihr heizt also Gegnergruppen mit euren Brandbomben ein, während ihr euch mit Verzehrendes Feuer heilt, Gegner unterbrecht und zudem noch verbrennt. So könnt ihr das Schlachtfeld kontrollieren und mächtig Schaden austeilen.

Deathproof – Devastator

Das ist der Set-Bonus: Reduziert Cooldown des Boulderdash-Skills um 90 %.

Was kann das Set? Die Mods der Rüstung sind darauf ausgelegt, mit dem Boulderdash so oft wie möglich durch die Gegnerhorden zu preschen.

Durch den Setbonus werdet ihr zu einer Dampfwalze, die auf dem Weg alles umfegt und Gegner zudem schwächt, die nicht ohnehin direkt ins Gras beißen.

Deathproof in Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Zusätzlich wird der Skill Geschosse zurückwerfen deutlich stärker. Ihr könnt sogar Kugeln damit reflektieren, während ihr angreift.

Normalerweise müsst ihr das Reflektionsschild selbst aufrechterhalten, bis der Skill ausläuft. Mit der Rüstung könnt ihr währenddessen einfach kämpfen. Ihr könnt also mit dem Boulderdash voranpreschen, dabei Kugeln reflektieren und sogar dank eurer Rüstung Waffenschaden plus Lebenspunkte dazugewinnen.

Chronosuit – Trickster

Das ist der Set-Bonus: Reverting Time füllt das Magazin wieder auf.

Was kann das Set? Dank der Mod “Aggressive Teleportation” verursacht der Skill Borrowed Time eine Explosion, die alle im Umkreis von 8 Metern trifft.

Chronosuit in Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Aktiviert ihr den Skill, könnt ihr eine Art Teleportationspunkt erstellen. Sobald ihr den Skill erneut aktiviert, werdet ihr an den Punkt zurück teleportiert. Mit der Mod entsteht dann am Ort, von dem ihr euch wegteleportiert zusätzlich eine Explosion.

Außerdem gibt es mächtige Boni für tückische Kugeln, wodurch ihr noch mehr Schaden mit euren Waffen austeilen könnt.

Torrential Downpour – Technomancer

Das ist der Set-Bonus: Schrottsplitter lässt nach der Explosion zusätzliche Cluster-Bomben fallen.

Was kann das Set? Durch den Set-Bonus werden Schrottsplitter, die Granaten des Technomancers, massiv verstärkt. Explodiert eine dieser Bomben, werden zusätzliche Cluster-Bomben aktiviert, die noch mehr Schaden anrichten. Zusätzlich kann man durch die Mods der Rüstung bis zu 6 dieser Schrottsplitter tragen.

Torrential Downpour in Aktion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Neben den verstärkten Schrottsplittern bringt die Rüstung zudem massive Boni auf den Heilskill des Technomancers. Er kann Statuseffekte beseitigen und Gegner, die von ihm wiederbelebt werden, haben sofort volle Leben. Außerdem wird der Cooldown für den Heilskill reduziert.

Es gibt noch mehr Rüstungen

Welche legendären Rüstungen gibt es noch? Die meisten sind noch nicht bekannt. Im Subreddit zu Outriders hat der User ShouYou weitere Screenshots gepostet:

Assassine

Pyromant

Verwüster

Technomant

Einige Spieler gehen von mindestens drei Sets pro Klasse aus, die auch den jeweiligen drei Subklassen entsprechen.

Mehr dazu findet ihr in unserer Klassen-Übersicht: Alles, was wir bisher zu den 4 Charakter-Klassen von Outriders wissen – Gameplay und Skills

Weitere Screenshots zu möglichen legendären Sets des Devastators findet ihr ebenfalls auf reddit. Sie stammen vom User Arthium Platov.

Leider sind zu diesen Rüstungs-Sets noch keine genaueren Infos bekannt, wir wissen also nicht, welche Spielweise sie unterstützen.

Was haltet ihr bisher von den bekannten Rüstungen? Gefallen sie euch? Oder treffen sie eher nicht euren Geschmack? Schreibt es uns in die Kommentare.

Falls ihr schon mal planen wollt, wie ihr eure Skillpunkte verteilt, gibt es jetzt eine nützliche Fanseite: So könnt ihr eure Skill-Builds für Outriders schon jetzt vor Release planen