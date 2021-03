Es liegt an euch, ob Outriders einen DLC und neue Klassen bekommt

Der neue Loot-Shooter Outriders erscheint erst noch und bisher gibt es keine Informationen dazu, wie es nach Release konkret mit Inhalten aussieht. Der Chef sagt lediglich: es kommen DLCs, aber nur, wenn Outriders auch gut ankommt.

Das sagt der Chef: In einem Interview sprach der Creative Director von Outriders, Bartek Kmita, über die Zukunft von Outriders (via CBR.com). Er wurde unter anderem gefragt, wie es um potentielle DLCs aussieht. Seine Antwort:

Jetzt gerade liegt das an den Spielern. Wenn sie mehr wollen, werden wir mit Freuden mehr Inhalte […] erschaffen. Im Moment denken wir aber nicht darüber nach. Wir wollen das Spiel abliefern und dann sehen wir, wie die Leute reagieren.

Warum machen die Entwickler das so? Die Prämisse von Outriders war von Anfang an, dass es als fertiges Spiel erscheinen soll und nicht als Service-Game mit geschnittenen Inhalten. Alles, was zum Spiel gehört, ist also bereits zu Release enthalten.

Keine Inhalte sind bewusst zurückgehalten, um sie später erst ins Spiel zu bringen. Einige neuere Produktionen erscheinen schon mit einem Season Pass zu Release, der sämtliche kommenden Inhalte umfasst.

Outriders will das offenbar anders machen und erst einmal das Spiel so gut machen, wie es zu Release möglich ist. Danach sei dann die Zeit, um über neue Inhalte nachzudenken.

Neue Inhalte für Outriders – Das ist möglich

Welche neuen Inhalte kommen? Im Interview spricht Kmita von „mehr Abenteuern, mehr Storys, mehr Klassen [und] anderen Dingen.“ Ganz konkret ist die Ansage also noch nicht.

Wir wissen aber bereits, wie der Endgame-Content von Outriders aussieht und können uns daraus ableiten, dass die neuen Abenteuer vermutlich weitere “Expeditionen” bedeuten. Mehr Story bedeutet vermutlich eine Fortsetzung der Kampagne, die rund 35 Stunden umfassen soll.

Welche neue Klasse es geben wird, darüber lässt sich im Moment noch nicht einmal spekulieren. Zu Release hat Outriders vier Klassen: Pyromant, Verwüster, Assassine und Technomant. Jede dieser Klassen unterscheidet sich stark von den anderen – mit welcher neuen Klasse dieses Quartett noch erweitert werden könnte, steht völlig offen.

Wann erscheint Outriders? Der offizielle Release ist am 1. April 2021 auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X. Allerdings läuft bereits seit dem 25. Februar die kostenlose Demo von Outriders, in der ihr euch das erste Kapitel der Story, einige Nebenmissionen und alle Klassen ansehen könnt.

Aktuell gibt es geteilte Meinungen zu Outriders. Die einen Spieler haben Spaß an den Systemen und am Gameplay, andere sind besorgt um den technischen Zustand und ob sich der noch bis zum Release bessert. Die Demo wird selbst nach Release noch spielbar, sodass sich Interessierte jederzeit ein Bild machen können.

Viele Inhalte werden sich aber erst zu Release wirklich zeigen – darunter auch, was Outriders so besonders macht. Wir haben bereits im Vorfeld mit den Entwicklern gesprochen und ein Interview mit ihnen geführt: Mit diesen 2 Dingen will sich Outriders von anderen Loot-Shootern abheben