Outriders zeigt erste große Erweiterung „Worldslayer“ – Bringt neue Waffen, Story, Feinde und Endgame

Ursprünglich sollte Outriders gar keine weiteren Inhalte bekommen, nun geht es auf der Welt von Enoch doch weiter. Steigt ihr mit der Erweiterung wieder in Outriders ein? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Was steckt im DLC? Grundsätzlich macht die Erweiterung da weiter, wo Outriders aufgehört hat: Das Spiel setzt weiterhin auf brutale Shooter-Action in Verbindung mit starken Fähigkeiten und der Loot-Suche.

Wann kommt die Erweiterung „Worldslayer“? Die große Erweiterung zu Outriders wird am 30. Juni 2022 erscheinen. Sie wird auf PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie Google Stadia und GeForce NOW verfügbar sein.

Die neue Erweiterung „Worldslayer“ für den Loot-Shooter Outriders wurde offiziell und inklusive Trailer vorgestellt. Was euch in der Erweiterung erwartet, erfahrt ihr hier.

