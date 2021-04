So will Outriders die verlorenen Items durch den Inventar-Bug wiederherstellen

In einem Dev-Update hat Entwickler von Outriders endlich mehr Infos zur Wiederherstellung der Items veröffentlicht, die durch einen Inventar-Bug verschwanden. Darin geht es unter anderem darum, welche Items genau wiederhergestellt werden. MeinMMO fasst die neuen Infos für euch zusammen.

Darum ging es im Dev-Update: Im Fokus stand die Wiederherstellung der verlorenen Ausrüstungsgegenstände. Dazu gehört beispielsweise, welche Items wiederhergestellt werden. Denn einige Spieler hatten in den letzten Wochen mit einem fiesen Inventar-Bug zu kämpfen, der all ihren Loot entfernte.

Wir zeigen euch, wie die Wiederherstellung abläuft und was sonst noch im Dev-Update enthalten ist.

Entwickler müssen “jedes einzelne Outriders-Spielerprofil” checken, um das Problem zu lösen

Gibt es endlich ein Datum? Leider waren die Entwickler nicht in der Lage, ein genaues Datum für die Wiederherstellung zu nennen, da der Prozess ziemlich komplex sei.

Wie komplex das Ganze ist, zeigt der reddit-Post der Entwickler (via reddit). Dort heißt es, dass es sich bei der Wiederherstellung nicht um einen simplen Reset von Backups oder dergleichen handelt. Man müsse alle vorhandenen Spielerprofile auf beschädigte Inventare prüfen.

Was wird wiederhergestellt? Laut People Can Fly gibt es drei verschiedene Gruppen von Betroffenen des Inventar-Bugs. Für jede dieser Gruppen müssen unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden, um alle, oder zumindest einen Teil der Items, wieder zurückzubringen.

Was für Items ihr also bekommt, hängt davon ab, ob ihr zu der sogenannten Gruppe A, B oder C gehört. Dabei gibt es zwei Faktoren, die für alle gelten:

Wiederhergestellte Items haben die gleichen Werte, wie eure ursprünglichen Funde. Nach der Wiederherstellung werden diese aber “Godrolls” haben. Jeder Wert hat dann also das Maximum. Somit dürften eure Items entweder ähnlich gut, oder sogar deutlich besser ausfallen.

Ausrüstung wird entsprechend des höchstmöglichen Ausrüstungslevels der Spieler vergeben, auch Weltstufen und Herausforderungsränge spielen da mit rein.

Größere Unterschiede gibt es bei den betroffenen Gruppen. Hier hat der Entwickler umfangreich aufgelistet, womit die Betroffenen zu rechnen haben.

Die Gruppen und Maßnahmen durch den Inventar-Bug:

Gruppe A – Unspielbare Charaktere mit ungültigem Inventar:

Die Betroffenen haben keine Ausrüstrung mehr und waren nicht weiter spielbar (Keine mögliche Server-Verbindung). Die meisten Spieler sind davon betroffen. Alle Items, die zum Zeitpunkt des Wipes ausgerüstet waren, werden wiederhergestellt. Unabhängig von der Seltenheit. Alle legendären Items, die zu dem Zeitpunkt im Inventar waren, werden wiederhergestellt Nicht-legendäre Items: Die letzten, 20 gefundenen Items vor dem Wipe werden zurückgebracht Alle vervollständigen Auszeichnungssränge werden zurückgebracht.



Gruppe B – Charaktere ohne ungültiges Inventar, die aber trotzdem alles verloren haben:

Betroffene haben alle Items verloren, konnten aber immer noch spielen. Das ist schwieriger zu identifizieren, es sind aber deutlich weniger Fälle. Wiederherstellung von bis zu 20 legendäre Items, die zuletzt im Inventar waren. Alle voll abgeschlossenen Auszeichnungen



Gruppe C – Spieler, die nicht von dem Bug betroffen sind:

Diese Gruppe ist ebenfalls wichtig, da man bei der Wiederherstellung nicht irgendeinen unvorhergesehenen Einfluss auf diese nehmen möchte.

Keine Wiederherstellung nötig.

Verschwundene Items, unspielbare Charaktere

Was war das überhaupt für ein Bug? Nach Update 1.05 erlebten einige Spieler eine böse Überraschung. Sie fanden einen leeren Charakter ohne Ausrüstung vor, oder konnten sich gar nicht einloggen.

Zwar ist die Ursache seit Patch 1.06 behoben, viele Spieler warten aber noch auf die angekündigte Wiederherstellung ihres Loots. So konnte das aussehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Alle Spieler bekommen zusätzliche Entschädigung

Nach Auftreten des Bugs haben die Entwickler als Entschuldigung ein Entschädigungspaket angekündigt.

Wer kriegt sie und was steckt drin? Jeder Outrider, der zwischen dem 31. März und dem 16. April Outriders gespielt hat. Dann bekommen Spieler ein legendäres Item und eine bestimmte Menge Titan, die eurem Level entspricht.

Kommende Updates und Google Stadia

Wie sieht es mit dem nächsten Patch für die anderen Plattformen aus? Hier gibt es noch kein Datum oder genauere Infos. People Can Fly bestätigt aber, dass man an Updates arbeite, um Verbesserungen und Fixes zu liefern: Outriders bestätigt nächsten Patch, will jede Menge Fixes liefern.

Was ist eigentlich mit Google Stadia? Hier fragten sich zahlreiche Spieler bereits, wie es weitergeht. Bisher lag das Hauptaugenmerk der Entwickler nur auf dem PC und den Konsolen. Im Dev-Update ging es nun auch um den Stand von Google Stadia.

Die Zusammenfassung:

Stadia folgt einem anderen Update-Plan

Es war das Ziel, Stadia ain Sachen Updates und Crossplay anzuschließen

Die Probleme zum und nach Release haben diese Pläne aber durchkreuzt

zum 26. April soll der erste Patch auf Google Stadia veröffentlicht werden

Kurz darauf soll ein zweites Update erfolgen

Die Version für Google Stadia soll so schnell wie möglich auf den gleichen Stand gebracht werden, wie die anderen Versionen. Gleichzeitig entschuldigen sich die Entwickler sich für die Probleme.

Was haltet ihr von dem Statement? Seid ihr vom Inventar-Wipe betroffen? Habt ihr die Schnauze voll, oder könnt ihr mit der Lösung leben? Schreibt uns eure Meinung.

Aktuell gibt es leider auch andere Probleme: Mehr als 2 Wochen nach Release kämpft Outriders noch mit Anmelde-Problemen