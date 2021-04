Mit einem neuen Trick bestimmt ihr in Outriders, welches Legendary ihr bekommt

Aktuell befindet sich ohnehin ein Patch in Arbeit, der zahlreiche Fehler beheben soll: Outriders bestätigt nächsten Patch, will jede Menge Fixes liefern

Entwickler People Can Fly reagierte aber zügig und entfernte den Exploit. Man kann also davon ausgehen, dass dieser Fehler im Speichersystem schnell behoben werden dürfte.

Wer einfach nur legendäre Items farmen will, dürfte mit den Expeditionen besser bedient sein. In unserem Guide haben wir alles rund um das Farmen von Legendarys zusammengefasst: Die 2 besten Wege, um in Outriders legendäre Waffen und Rüstungen zu farmen

Was ist das für ein Trick? Ihr müsst dafür eine der Questreihen Historiker, Jagd oder Gesucht abschließen. Das sind wiederholbare Questreihen, von der es jeweils 10 Stück gibt. Schließt ihr die 10 ab, bekommt ihr am Ende ein Legendary als Belohnung.

