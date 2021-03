In einem neuen Dev-Update hat sich Entwickler People Can Fly ausführlich zum Thema Cheatern in Outriders geäußert. Dabei hat man erklärt, wie man mit den Schummlern umgeht. MeinMMO fast die wichtigsten Infos für euch zusammen.

Das sagen die Entwickler: Im Dev-Update, das im Subreddit von Outriders veröffentlicht wurde, hat People Can Fly nun einige Infos zu Cheatern in der Demo veröffentlicht. Zudem stellt man klar, wie man mit den künftigen Cheatern umgehen will.

Dabei haben sie erklärt, was genau unter Cheaten fällt und was nicht. Cheater werden dabei zunächst nicht permanent gebannt, Konsequenzen gibt es dennoch. Die Strafen betreffen das Matchmaking, außerdem werden schummelnde Spieler, die erwischt werden, für jeden öffentlich sichtbar gemacht.

Cheater werden mit Zeichen der Schande markiert

So will man gegen Cheater vorgehen: Die Entwickler betonen, dass sie umfangreiche Möglichkeiten haben, um Cheater zu identifizieren. Dazu schreiben sie: “Wir sehen euch alle. Auch die, die sich selbst über 600 legendäre Waffen gegeben haben”. Denn gerade bei den 10 legendären Waffen aus der Demo haben die meisten getrickst.

Dabei geben sie eine Liste an Konsequenzen:

Entlarvte Cheater erhalten ein Wasserzeichen als Markierung, die für alle anderen Spieler sichtbar ist

Cheater selbst sehen dieses “Brandzeichen” im HUD, um auch deren Aufnahmen klar zu kennzeichnen

Cheater werden von der regulären Spielersuche ausgeschlossen

Die Spielersuche wird deutlich länger brauchen, um Cheater mit anderen zu verbinden

Da der Square-Account betroffen ist, gilt das unabhängig von der Plattform

Von permanenten Banns sehen die Entwickler erst einmal ab. Wer aber bereits in der Demo gecheatet hat, muss alle seine Charaktere löschen, um seinen Account zu “reinigen”. Ansonsten greifen diese Maßnahmen zum Release.

200 identifizierte Cheater in der Demo

Die Entwickler gehen auch darauf ein wie viele Cheater man in der Demo erwischt hat. Die Zahl liegt bei rund 200 identifizierten Schummlern.

Zu diesem Zeitpunkt verzeichnete die Demo rund 2 Millionen Spieler. People Can Fly geht davon aus, dass das Verhältnis von “normalen” Spielern und Cheatern auch nach Release so bleibt.

Was versteht man unter Cheatern? Das sind die Kriterien der Entwickler:

Das Spielen ohne Easy Anti Cheat bzw. das Umgehen des Schutzes

Das Modifizieren von Dateien, um Level, Skills, Inventar etc. zu beeinflussen

Das Beeinflussen der Ingame-Zeit, um Angebote der Händler zu manipulieren

Das Nutzen von Trainer-Programmen um im Spiel Vorteile zu bekommen

Der Einsatz von Programmen für Aimbots, Wallhacks etc.

Tools, die die Performance des Spiels verbessern und ähnliches, werden nicht als Cheaten eingestuft.

Das Farmen von Items durch das Ausnutzen von Spielmechaniken fällt nicht darunter. Auch wenn die Entwickler es als ethisch fragwürdig einstufen, wie sehr der Captain in der Demo malträtiert wurde: “RIPThatCaptain”.

Der Captain war ein Miniboss in der Demo von Outriders, der besonders oft von Spielern umgehauen wurde. Laut einem Twitter-Post von Outriders wurde er über 30 Millionen Mal umgehauen – und der Post ist schon einige Tage alt.

Beim Töten des Captains handelt es sich um die beliebteste Farm-Methode in der Demo, die wir neben anderen hier aufgelistet haben: Die 5 besten Farm-Spots für legendäre Waffen in der Demo von Outriders

People Can Fly weist zudem darauf hin, dass diese Regeln in Zukunft angepasst werden könnten.

Was haltet ihr von der Anti-Cheat-Politik? Würdet ihr euch härtere Strafen wünschen? Oder ist das die richtige Herangehensweise? Schreibt es uns in die Kommentare.

Im Dev-Update haben die Entwickler auch über Startzeiten und Preload gesprochen: Outriders verrät genaue Release-Zeiten für alle Plattformen und Pre-Load