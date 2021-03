5 Dinge, die ihr jetzt vor dem Release von Outriders in der Demo tun solltet

Lange dauert es nicht bis zum Release von Outriders, das Spiel erscheint in weniger als zwei Wochen. Deswegen zeigt MeinMMO euch 5 Dinge, die ihr vor dem Start des Loot-Shooters schon jetzt in der Demo machen solltet.

Was steckt in der Demo? Ihr könnt das erste Kapitel von Outriders spielen, inklusive einiger Nebenmissionen. Das gibt einen Einblick in die Story des Loot-Shooters und gibt euch zudem die Möglichkeit, einen Teil der Mechaniken kennenzulernen.

Warum sollte man die überhaupt kurz vor Release spielen? Sämtlicher Fortschritt, den ihr erzielt, wird in das fertige Spiel übernommen. Im Prinzip habt ihr durch die Demo also jetzt schon Zugriff auf einen kleinen Teil des Spiels.

MeinMMO zeigt euch deshalb 5 Dinge, die ihr erledigen solltet und mit denen ihr euch gut auf den Release des Loot-Shooters vorbereiten könnt.

Worum geht es in Outriders eigentlich? Outriders wird von People Can Fly entwickelt und ist ein Story-basierter Loot-Shooter mit umfangreichen RPG-Mechaniken. Das Setting ist auf dem Planeten Enoch angesiedelt und der düsteren Science-Fantasy zuzuordnen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Outriders als Teil einer Elitetruppe.



Diese Truppe hat die Aufgabe, neue Welten für die Menschheit zu erkunden, die den Planeten Erde bereits weitestgehend zerstört hat. Auf Enoch wartet neben einem mysteriösen Signal eine gefährliche Anomalie, die unvorhergesehene Ereignisse verursacht und dem Spieler unglaubliche Fähigkeiten verleiht. Diese Fähigkeiten bestimmen auch die vier Klassen von Outriders.

Findet heraus, welche Klasse zu euch passt

In der Demo lässt sich nicht nur das erste Kapitel spielen, ihr könnt auch alle vier Klassen von Outriders ausprobieren. Insgesamt lassen sich 6 Charaktere erstellen und jede der vier Klassen können bis Level 7 gespielt werden. Dabei schaltet ihr vier von acht Fähigkeiten frei.

Warum lohnt sich das? Diese Klassen unterscheiden sich stark voneinander und begünstigen unterschiedliche Spielweisen. Ob Tank, Supporter oder offensiv, jede Klasse hat ihre eigenen Möglichkeiten. So könnt ihr herausfinden, welche Klasse euch liegt und mit welcher ihr ins Hauptspiel starten wollt. Zuvor könnt ihr auch bei unserem Quiz mitmachen: Welche Klasse in Outriders soll ich spielen? Unser Quiz hilft euch

Diese Klassen gibt es:

Verwüster

Technomant

Assassine

Pyromant

Die wichtigsten Infos zu den Klassen haben wir auf MeinMMO zudem für euch zusammengefasst: Alles, was wir bisher zu den 4 Charakter-Klassen von Outriders wissen

Welche der vier Klassen werdet ihr zocken?

Legendäre Waffen könnt ihr für später gut gebrauchen

In der Demo zu Outriders können Spieler bereits jetzt 10 legendäre Waffen bekommen. Dazu gehört allerdings eine gehörige Portion Glück, denn die Chance auf diese Knarren ist ziemlich gering. Ob es sich lohnt, muss also zunächst jeder selbst abwägen.

Warum lohnt sich das? Der Zeitaufwand, um an solche Waffen zu kommen, ist möglicherweise ziemlich hoch. Dennoch lohnt es sich. Die Waffen sehen nicht nur besonders cool aus, sie haben auch starke, einzigartige Eigenschaften. Diese bekommen sie durch ihre legendären Modifikationen, die besonders mächtige Builds ermöglichen.

Falls ihr legendäre Waffen farmen wollt, schaut euch unseren Demo-Guide an: Die 5 besten Farm-Spots für legendäre Waffen in der Outriders-Demo.

Diese Modifikationen lassen sich durch das Zerlegen der Waffen für das Crafting-System freischalten, das es in der Demo noch nicht gibt. Im fertigen Spiel könnt ihr damit allerdings weitere Waffen modifizieren und so starke Kombinationen basteln. Womit wir schon beim nächsten Punkt sind: Mods.

Diese Schrotflinte erhöht euren Schutz, wenn ihr Gegner umnietet.

In der Demo gibt es schon etliche Mods freizuschalten

Auch unabhängig von den legendären Waffen gibt es in der Demo schon jetzt haufenweise Waffen und Ausrüstung zu sammeln. Zwar haben die eine noch verhältnismäßig niedrige Stufe, dennoch gibt es mit seltener (blauer) Ausrüstung schon Items mit Mods.

Darum lohnt es sich: Wie oben bereits erwähnt, könnt ihr diese Mods durch das Zerlegen der Ausrüstung für eure spätere Werkbank freischalten. Daher kann man jetzt schon einige nützliche Waffen- und Rüstungs-Mods freischalten.

Das gibt euch beim Erstellen von Builds schon direkt zum Release mehrere Optionen, um eure Ausrüstung zu verbessern. Ihr erhaltet durch das Zerlegen von Ausrüstung nicht nur Modifikationen, sondern auch sogenannte Splitter. Diese beeinflussen weitere Eigenschaften eurer Ausrüstung.

Mit Splittern legt ihr beispielsweise fest, ob euer Sturmgewehr zusätzlichen Schaden gegen die Rüstung eurer Feinde anrichtet, oder euch eher zusätzliche Lebenspunkte gibt. Zum Craften braucht ihr allerdings auch Ressourcen.

Dieses Symbol zeigt an, ob ihr die jeweilige Modifikation bereits freigeschaltet habt.

Füllt jetzt schon eure Ressourcen auf

Schon in der Demo gibt es Ressourcen, die ihr im späteren Spiel brauchen werdet. Ihr erhaltet diese Materialien in der Spielwelt, durch das Abschließen von Quests und durch das Zerlegen von Ausrüstung. Diese Materialien gibt es in der Demo:

Schrott (die Währung des Spiels)

Leder

Eisen

Titan

Darum lohnt sich das: Gerade Titan, Eisen und Leder werdet ihr brauchen, um eure Ausrüstung zu modifizieren. Alleine die Mods werden nicht ausreichen um zu Craften.

Ihr könnt also schon jetzt euer Schrottkonto auffüllen und zudem einiges an Materialien ansparen, um zum Start direkt voll loslegen zu können. In der Demo sind die maximalen Ressourcen allerdings begrenzt, ihr könnt also nicht unendlich Ressourcen ansammeln.

Auszeichnungen lassen sich jetzt schon abschließen

In Outriders gibt es sogenannte Accolades, die man auch als Ingame-Achievements oder Auszeichnungen bezeichnen kann. Das sind mehrteilige Aufgaben wie “Erledige X Gegner mit der Fähigkeit/Waffe X”, eine bestimmte Zahl an Items sammeln und so weiter.

Darum lohnt sich das: Durch den Abschluss dieser Aufgaben erhaltet ihr dann kosmetische Items für eure Banner, verschiedene Emotes und andere Gimmicks. Ein Teil davon kann schon in der Demo abgeschlossen werden.

Gerade für Completionists und Achievement-Jäger sind solche Aufgaben ein gefundenes Fressen. Solltet ihr also das Ziel haben, diese Auszeichnungen komplett abzuschließen, könnt ihr bereits damit anfangen.

Wann erscheint Outriders? Der offizielle Release ist für Donnerstag, den 1. April angesetzt. Dann erscheint Outriders für den PC (Epic, Steam), Google Stadia, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4.

Werdet ihr Outriders spielen? Wie werdet ihr euch mit der Demo auf das Spiel vorbereiten? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.