Outriders verrät genaue Release-Zeiten für alle Plattformen und Pre-Load

In knapp einer Woche feiert der Koop-Shooter Outriders seinen offiziellen Release. Nun sind die genauen Zeiten bekannt, wann ihr auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC in das Spiel einsteigen könnt.

Wann ist der Outriders-Release? Offiziell startet Outriders am Donnerstag, den 01. April 2021. Schon länger ist eine Demo verfügbar, die mehrfach Updates erhielt. In der Demo könnt ihr Outriders schon einmal umfangreich testen.

So läuft der Release: Via reddit gab Square Enix die genauen Zeiten bekannt, an denen ihr ins Spiel starten könnt.

Auf der Xbox wird das Spiel ab Mitternacht zum 01. April lokaler Zeit verfügbar sein. Hier geht es also um 00:00 Uhr am 01. April 2021 los.

Auch auf der PlayStation ist der Release um 00:00 Uhr lokaler Zeit.

Auf dem PC soll das Spiel am 01. April um 17:00 Uhr BST starten. Das entspricht 18:00 Uhr deutscher Zeit. Auf PC & Stadia können Spieler also erst abends in Outriders loslegen.

So läuft der Pre-Load für Outriders

Wann startet der Pre-Load? Auf den unterschiedlichen Plattformen wird es verschiedene Optionen zum Pre-Load geben. Der Vorteil eines Pre-Loads ist, dass man das Spiel bereits vor dem offiziellen Launch laden und dann zum Release-Zeitpunkt starten kann. Man kann damit nicht vor Release spielen, aber sich immerhin die Zeit des Downloads zum Startzeitpunkt sparen.

Allerdings sind die Pre-Load-Zeiten je nach Plattform unterschiedlich und auch nicht überall verfügbar.

Auf der Xbox soll der Pre-Load bereits ab heute verfügbar sein.

Auf der PlayStation soll der Pre-Load 48 Sunden vor Release stattfinden. Das wäre folglich der 29. März, ab 00:00 Uhr.

Auf Steam schauen die Entwickler aktuell, inwieweit ein Pre-Load möglich ist. Hier soll es im Laufe der kommenden Woche nochmal Informationen geben.

Über den Epic Game Store wird es voraussichtlich keinen Pre-Load geben.

Das sagen die Entwickler zu Patches: In dem Post wird darüber hinaus erklärt, dass ein Day-1-Patch in Planung ist, der möglichst in den Pre-Load eingebaut werden soll. Es sei allerdings möglich, dass dies nicht funktioniere und der Patch separat am 1. April geladen werden muss. Inhalte des Patches sind:

Bug Fixes und Verbesserungen, insbesondere in späteren Spielsektionen

Performance-Verbesserungen bei Problemen, die in der Demo festgestellt wurden

Eine verbesserte Kamera, die weniger bei Cutscenes und Dialogen wackelt

Verbesserungen der Framerate bei Cutscenes und Dialogen: Auf dem PC sollen Spieler zwischen 30, 60, 90 und 120 FPS wählen können Auf Xbox Series X|S und PS5 sollen 60 FPS verfügbar sein Bei Xbox One und PS4 30 FPS



Abgesehen vom Day 1 Patch soll ein weiterer Patch einige Wochen nach dem Launch kommen. Der soll dann Ladezeitenverbesserungen, Verbesserung der Koop-Performance und Crossplay-Freundes-Listen über alle Plattformen hinweg bringen. Sollten zuvor dringendere Bugs auftauchen, sollen diese durch Hotfixes behoben werden.

Bugs, die während der Demo entdeckt wurden, sollen zum Release bereits möglichst verbessert sein – ebenso das Balancing und auch Absturz-Probleme. Ein Unterschied zur Demo wird außerdem sein, dass Crossplay standardmäßig aktiv ist, aber deaktiviert werden kann.

Außerdem wird zum Release das Deckungs-System verbessert, bei dem es noch Probleme gab. Hier können Spieler zum Release also mit weniger Ärger rechnen.