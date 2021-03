Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So schreibt beispielsweise Paul Murphy auf Twitter : “Die Menge an Patches/Fixes, die ihr für die Demo gemacht habt, stimmen mich wirklich optimistisch für die Zukunft des Spiels. Gut gemacht!” Andere Spieler stimmen dem zu und freuen sich über den regelmäßigen Support und die transparente Kommunikation der Entwickler.

So reagieren die Spieler auf das Update: Die ersten Reaktionen auf das Update fallen positiv aus. Dabei geht es gar nicht mal so sehr um die spezifischen Fixes, sondern viel mehr darum, wie People Can Fly seit dem Demo-Start am 25. Februar kontinuierlich weitere Updates brachte.

Aus den Patch-Notes geht leider nicht spezifisch hervor, welche der verschiedenen Crash-Ursachen behoben wurden. Es bleibt also abzuwarten, ob Abstürze immer noch auftreten. Immerhin sollten sie nicht mehr so häufig passieren. Möglicherweise ist das Problem nun auch ganz behoben.

Insert

You are going to send email to