Entwickler People Can Fly hat zur Demo von Outriders ein weiteres Update veröffentlicht. Das ändert vor allem ein nerviges Feature, das bei zahlreichen Spielern für Übelkeit sorgen konnte. Das sind die Patch Notes.

Was ist das für ein Update? Wie die Entwickler von Outriders auf Twitter bekannt geben, geht der neue Patch zur Demo einige Probleme an. Eines, das mit am meisten diskutiert wurde, war die Motion-Blur-Funktion des Loot-Shooters.

Zusätzlich gibt es einige Bug-Fixes und weitere Anpassungen. MeinMMO fasst zusammen, was alles im neuen Update zur Demo drin steckt.

Was ist Motion Blur? Motion Blur (Bewegungsunschärfe) kommt aus der Fotografie, wird in Spielen mit schnellen Bewegungen, häufig in Shootern, Rennspielen und Action-Adventures verwendet.



Dadurch wird eine hohe Geschwindigkeit simuliert, an den Rändern verschwimmt das Bild, während das Zentrum scharf bleibt.

Demo-Update für Motion Blur – Patch Notes

Was ist das Problem? Viele Spieler finden diesen Effekt in Outriders eher anstrengend. Bei manchen Spielern führte Motion Blur sogar für Übelkeit und Kopfschmerzen.

Zum Start der Demo war es allerdings nicht möglich, Motion Blur in den Optionen zu deaktivieren. Während PC-Spieler einen Workaround fanden, mussten Konsolenspieler sich gedulden. Mit dem Update gibt es nun für Steam, PS5 und PS4 eine Option dafür.

Was ändert sich sonst noch? Auf Twitter haben die Entwickler die Patch Notes veröffentlicht:

Das sind die Patch-Notes:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Umschalt-Option für Motion Blur (PC, PS4 und PS5)

Verbesserung der Spielersuche (Reduzierte Suchzeiten)

Fixes für Bugs und Abstürze

Kleinere Verbesserungen an der Bildrate für bestimmte Elemente in Zwischensequenzen

Ein Bug wurde behoben, der auf dem PC für Abstürze sorgte, wenn man das Inventar öffnete

Ein Bug wurde behoben, bei dem Items aus dem Inventar gelöscht wurden, wenn Spieler kurze Verbindungsabbrüche hatten (PC)

Ein Bug wurde behoben, der die Synchronisation in Zwischensequenzen beeinträchtigte (PS4 und PS5)

Ein Bug bei der Quest “Bad Day” wurde behoben, bei dem die Synchronisation der Untertitel mit der Zwischensequenz nicht übereinstimmte (PC)

“Viele weitere Verbesserungen”

Was ist mit den Xbox-Versionen? Die Xbox-Versionen sollen bald folgen. Ein genaueres Datum gibt es dafür noch nicht.

Positives Feedback, aber es gibt noch Probleme

Das sind die ersten Reaktionen: Auf Twitter und im Subreddit von outriders reagieren die ersten Spieler sehr positiv. So schreibt beispielsweise Z3nex: “Endlich kann ich Motion Blur deaktivieren. Das wichtigste Update für jedes Spiel.” (via reddit)

User PlayBey0nd28 lobt die Kommunikation von entwickler People Can Fly: “Ich muss sagen – Sie treffen in Sachen Kommunikation den Nagel auf den Kopf ” (via reddit)

Manche Spieler klagen allerdings immer noch über den Verlust von Ausrüstung. So hat der User Kas offenbar mehrere legendäre Waffen verloren, nachdem er einen Crash hatte: “Bitte lasst uns wissen, was bei den verloren gegangenen Waffen passiert.”

Die Entwickler haben bereits auf derlei Anfragen reagiert:

“Das ist eine unserer höchsten Prioritäten. Es dauert einige Zeit und wir möchten sicherstellen, dass wir die Lösung finden sowie alle Fragen zur Wiederherstellung ausführlich beantworten können, bevor wir Neuigkeiten dazu bekanntgeben.” Quelle: Twitter

Man arbeite auch weiterhin an Verbesserungen. Andere Inhalte wie die Drops der legendären Waffen wurden nicht verändert. Diese wurden im letzten Update überarbeitet.

Konnte man zum Start der Demo noch aus Kisten legendäre Items droppen, muss man jetzt andere Wege nehmen.

MeinMMO hat hier die besten Spots für euch aufgelistet: Die 5 besten Farm-Spots für legendäre Waffen in der Demo von Outriders