Eifrige Spieler haben eine Website zu Outriders erstellt, mit denen ihr schon jetzt planen könnt, wie ihr eure Klassen-Builds nach Release bauen wollt. MeinMMO zeigt euch, wie das funktioniert.

Warum ist das nützlich? In der Demo zu Outriders ist es möglich, bis Level 7 zu spielen und maximal 2 Skill-Punkte zu verteilen. Builds sind hauptsächlich durch gefundene Ausrüstung erstellbar, eure verteilten Skill-Punkte haben kaum Einfluss.

Die Seite “Breatbuilder” hilft euch also dabei, schon mal zu planen, wie ihr skillen wollt, sobald Outriders erscheint.

Was ist das für eine Website? Auf dieser Seite findet ihr interaktive Skill-Bäume der vier Klassen von Outriders, inklusive Werten und Kalkulator für bestimmte Werte. So könnt ihr schon jetzt vor dem offiziellen Release am 1. April ausprobieren, welche Pfade für eure Spielweise am besten passen. So sieht das dann aus:

Ihr könnt sehen, wie sich bestimmte Skillungen auf eure Werte auswirken.

Interaktive Skill-Bäume für alle 4 Klassen

So funktioniert das: Bis zu 20 Skill-Punkte lassen sich verteilen. Habt ihr das erledigt, bekommt ihr unterhalb des Skill-Baums die einzelnen Werte aufgelistet.

Auch die jeweiligen Fähigkeiten werden gezeigt.

So könnt ihr beispielsweise sehen, wie sich bestimmte Perks auf Cooldown, Schaden oder andere Effekte eurer Skills auswirkt.

Sogar ein Schadenskalkulator für eure Waffen ist eingebaut.

Manche Skills beeinflussen sogar die Drop-Rate für bestimmte Waffentypen.

So hat der Assassine beispielsweise die Möglichkeit, seine Chancen auf Schrotflinten durch den Perk “Shotgun Master” um +12 % zu erhöhen.

Ihr könnt euch zudem anschauen, welche der jeweiligen Subklassen euch am besten gefallen. Denn jede Klasse verfügt über drei Pfade, die sich nach unterschiedlichen Spielweisen ausrichten.

Gemischte Builds sind möglich, kosten aber viele Skill-Punkte

Darum sind Mix-Sets schwer zu bauen: Nach derzeitigem Stand bekommt man mit jedem Level-Aufstieg einen Skillpunkt. Bis zum Ende der Hauptstory soll man Stufe 30 erreichen können. Im Endgame soll es dann bis Stufe 50 weiter gehen: Outriders im Endgame – So geht es nach der Story weiter.

Ihr müsst also genau abwägen, wie viele Skill-Punkte ihr in welche Subklasse investieren wollt und wie sich das auf eure Builds auswirkt.

Insgesamt kann man 49 Skillpunkte verteilen.

Um eine Subklasse voll auszuskillen, benötigt man 29 Skill-Punkte.

Somit bleiben 20 Skill-Punkte für eine weitere Subklasse übrig.

Es ist also möglich, Subklassen zu mischen, doch maximal ausbauen lässt sich höchstens eine.

Glücklicherweise lassen sich Skill-Bäume in Outriders jederzeit ohne Kosten zurücksetzen, ihr könnt also im Spiel frei experimentieren. Da das in der Demo noch nicht möglich ist, dürfte diese Website eifrigen Bastlern entgegenkommen.

Hinzu kommen auch die legendären Waffen und Rüstungen, die eure Builds nochmal zusätzlich stark beeinflussen dürften. Legendäre Waffen könnt ihr bereits in der Demo farmen: Die 5 besten Farm-Spots für legendäre Waffen

Was halter ihr von der Website? Werdet ihr sie nutzen? Oder seht ihr noch keinen Nutzen darin, jetzt schon Pläne zu schmieden?