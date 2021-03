Outriders: Update behebt jetzt endlich den Inventar-Bug, der Spieler verzweifeln ließ

Was haltet ihr von der Neuigkeit? Seid ihr selbst von dem Bug betroffen? Schreibt es in die Kommentare.

Dieses Grafik-Feature sorgte bei vielen Spielern für Kopfschmerzen und bei manchen sogar für Motion-Sickness. Alle Infos zu diesem Update findet ihr in unserer Zusammenfassung: Neues Demo-Update geht endlich eins der nervigsten Features von Outriders an

Was ist das Problem? Weiterhin gibt es laut den Entwicklern einen Bug, der die Accolades von Spielern verschwinden lässt. Das ist das nächste Problem, dem man sich widmen möchte. Wer von dem Problem betroffen ist, soll sich im hier Subreddit oder auf Twitter unter dem entsprechenden Post an die Entwickler wenden.

People Can Fly weist aber deutlich daraufhin, dass das keine hundertprozentige Garantie für eine Wiederherstellung ist. Man arbeitet an zwar an einer Lösung, dennoch kann es zu technischen Hürden kommen, die eine Wiederherstellung verhindern. Man möchte dabei so transparent wie möglich sein.

Was bedeutet das? Laut den Entwicklern arbeitet man nun daran, die Spieler zu entschädigen, die durch den Inventar-Bug ihre Waffen verloren haben. Man arbeite noch an den technischen Details, gibt aber schon einen Ausblick auf den Ablauf:

Wer zu den Unglücklichen zählt, die legendäre Waffen verloren haben, für den gibt es ebenfalls eine gute Nachricht: People Can Fly will diese wiederherstellen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Man habe den Fix eigentlich bereits am 15. März serverseitig aufgespielt, aber mit dem heutigen Update noch weitere Änderungen eingebaut, damit dieser Bug nicht mehr auftritt. Wer ab dem 16. März dennoch Items verloren haben sollte, kann sich über das Subreddit von Outriders oder über Twitter unter dem Update-Post an die Entwickler wenden.

Nun haben die Entwickler von People Can Fly via Twitter angekündigt, dass man das Problem offenbar identifiziert und behoben habe. Das Update kann jetzt heruntergeladen werden und ist rund 220 MB groß (PS4).

Insert

You are going to send email to