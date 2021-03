Was ist Outriders eigentlich? Der Third-Person-Shooter legt seinen Fokus auf die Geschichte, RPG-Mechaniken und das Sammeln von Ausrüstung. Die Story spielt in einem düsteren Sci-Fi-Setting, in dem die Menschheit auf einem neuen Planeten namens Enoch landet. Dort warten allerhand Gefahren, sowohl durch andere Menschen, als auch durch außerirdische und übernatürliche Bedrohungen.

Wann erscheint Outriders? Der Loot-Shooter soll am 1. April 2021 veröffentlicht werden. Dann kommt Outriders für den PC (Steam, Epic), PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Google Stadia. Xbox-Spieler, die den Game Pass besitzen, können sich besonders freuen. Outriders wird zum Release im Xbox Game Pass enthalten sein .

Das kann vor allem deshalb interessant sein, weil der Fortschritt aus der Demo mit in das Hauptspiel übernommen wird. Ihr könnt also jeden der vier Charaktere ausprobieren und direkt coole Ausrüstung wie legendäre Waffen finden.

Bleibt die Demo auch nach Release? Ja. Derzeit sind keine Pläne dazu bekannt, dass die Demo nach dem offiziellen Release von Outriders nicht mehr spielbar sein soll. Wer also noch unentschlossen ist, kann Outriders jederzeit in der kostenlosen Demo ausprobieren und dann immer noch über die Release-Version nachdenken.

Was ist der Unterschied zwischen einer Beta und einer Demo? Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Beta-Versionen entsprechen meist nicht der Release-Version eines Spiels und dienen zum Stress-Test für bestimmte Mechaniken, beispielsweise Online-Features. Zudem enden Betas meist nach einem kurzen Zeitraum. Demo-Versionen sind in der Regel ein kleiner Teil eines Spiels, der aber als fertig gilt und zur Demonstration dient. Das ist weniger dazu gedacht, um Features zu testen. Dennoch können Demos dazu verwendet werden, Feedback einzuholen und bestimmte Dinge zu verbessern.

Das steckt in der Demo: Ihr könnt das erste Story-Kapitel von Outriders spielen, inklusive Charakter-Erstellung, Klassenwahl und Nebenmissionen. In deren Verlauf könnt ihr bis auf Stufe 7 aufsteigen und 5 von insgesamt 15 Welträngen freispielen.

Seit Ende Februar ist Outriders in einer Demo spielbar. In der Testversion können interessierte Spieler den Anfang der Hauptgeschichte spielen. Doch wie lange ist sie verfügbar?

Insert

You are going to send email to