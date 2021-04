Outriders ist richtig hart – Oder doch nicht? Stimmt bei uns ab

Wie habt ihr abgestimmt? Und welche Klasse spielt ihr? Was denkt ihr, woran liegt die so unterschiedliche Auffassung der Schwierigkeit von Outriders? Schreibt uns einen Kommentar!

Dabei gilt grundsätzlich: Je schwieriger ihr es euch selbst macht, desto besser fällt der Loot aus. Und Beute ist schließlich das, was einen Loot-Shooter ausmacht. Nur, wer sich richtig ins Zeug legt, kommt schneller an die begehrten Legendarys des Spiels.

Dabei könnt ihr über insgesamt 15 Weltränge oder “World Tiers” die Schwierigkeit in der Story einstellen. Später im Endgame gibt es in den Expeditionen einen eigenen Schwierigkeitsgrad, den ihr ebenfalls anpassen könnt.

Seit dem 1. April ist der neue Loot-Shooter Outriders offiziell erschienen und die Meinungen gehen recht weit auseinander – auch in Sachen Schwierigkeit. Den einen fällt selbst der höchste Schwierigkeitsgrad leicht, andere knabbern sogar an der Story. MeinMMO will von euch wissen: Wie schwer findet ihr Outriders?

