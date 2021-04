Weltstufen in Outriders farmen – So bekommt ihr schnell besseren Loot

Die 15 Weltstufen von Outriders beeinflussen nicht nur den Schwierigkeitsgrad des Spiels, sie beeinflussen auch eure Ausbeute. MeinMMO zeigt euch, wie ihr sie am besten farmt und auflevelt.

So funktionieren die Weltstufen: Insgesamt gibt es 15 verschiedene Stufen. Diese Stufen beeinflussen den gesamten Schwierigkeitsgrad des Spiels. Je höher ihr aufsteigt, desto größer die Herausforderung.

Gleichzeitig warten aber auch einige Vorteile auf euch. So wird die Wahrscheinlichkeit auf besseren Loot mit jeder Stufe erhöht. Außerdem gibt es für jeden freigeschalteten Rang eine Belohnung. Auf Weltstufe 12 gibt es sogar eine von drei legendären Waffen, die man garantiert bekommen kann.

Welche Belohnungen ihr freischaltet und was genau jede Stufe bringt, findet ihr in unserer Übersicht: So funktionieren die 15 Weltstufen, die Outriders so richtig hart machen

In diesem Guide stellen wir euch ein paar Methoden vor, wie ihr Weltstufen farmt und aufleveln könnt, während ihr auf dem Weg ins Endgame seid.

Wie man Weltstufen levelt und wo ihr das tun könnt

Wie levelt man seine Weltstufe? Das Prinzip ist einfach: Tötet Gegner. Ihr erhöht so nicht nur euer Charakter-Level, sondern auch die Weltstufen.

Unterhalb eurer normalen EXP-Anzeige findet ihr einen zweiten Levelbalken, der euren Fortschritt bei den Weltstufen anzeigt.

Ihr könnt allerdings auch wieder EXP für eure Weltsstufe verlieren, wenn ihr ins Gras beißt.

So balanciert das Spiel den Schwierigkeitsgrad für euch automatisch.

Kommt ihr gut voran, geht es nach und nach immer eine Stufe weiter.

Sterbt ihr zu oft, bleibt ihr auf der jeweiligen Stufe, bis ihr euch verbessert oder bessere Ausrüstung findet.

Wenn man seine Weltstufe also gezielt erhöhen will, sollte man im Spiel Stellen finden, an denen man möglichst viele, einfache Gegner ausschalten kann, ohne sich selbst in zu große Gefahr zu bringen. MeinMMO stellt euch einige Orte vor, an denen das besonders gut funktioniert.

Bedenkt, dass es sich hier um Beispiele handelt. Outriders bietet zahlreiche Optionen zum Farmen von Loot und Weltstufen. Hier kommt es also auch auf eure Vorlieben und eigene Herangehensweise an.

In diesem Guide haben wir für euch eine besonders einfache und früh verfügbare Methode ausgewählt, zusätzlich aber auch eine, die später im Spiel im Laufe der Kampagne freigeschaltet wird und ein bisschen schwieriger sein dürfte.

Kapitel 2 – Hauptmission: “Erreiche das andere Flussufer”

Wählt den Story-Punkt “Erreiche das andere Flussufer” in Kapitel 2, das euch in die First City führt. Im Verlauf dieses Abschnitts trefft ihr auf zahlreiche Feinde, die leicht zu töten sind.

Ihr werdet nicht auf starke Elite- oder Bossgegner treffen, die euch das Ganze erschweren. Metzelt euch also durch die Horden, bis ihr am Ende ankommt und beginnt das Ganze dann wieder von vorne.

Pro Haufenweise Gegner, die leicht zu töten sind

Keine schwierigen Elite- oder Boss-Gegner

Früh im Spiel verfügbar Contra Da es keine Elite-Gegner gibt, bringt euch diese Stelle nicht sonderlich viel Loot ein.

Wald-Enklave – Nebenmission: “Jäger und Gejagter”

Ihr findet die Nebenmission im Wald, nicht weit entfernt von einem Zwischencamp “Kristalllager”. Wie sämtliche anderen Missionen, lässt sich auch diese wiederholen, wenn ihr sie bereits abgeschlossen habt.

Im Vergleich zur vorherigen Methode ist der Schwierigkeitsgrad hier höher. Ihr trefft auf einige Gegnerwellen, inklusive Bosskampf.

Das macht diese Methode aber nicht nur in Hinsicht auf das Leveln der Weltstufe lukrativ, auch in Sachen Loot solltet ihr einige nützliche Funde machen.

Pro Durch den Bosskampf lukrativer, wenn man auch nebenher Loot farmen möchte.

Effizienter Weg, um die Weltstufe zu leveln und sich gleichzeitig auszurüsten Contra Höherer Schwierigkeitsgrad

Jagdmissionen

Jagdmissionen zählen allgemein zu den Missionen, die vor dem Endgame die beste Quelle für Loot sind. Das gilt auch für Erfahrungspunkte.

Einige sind recht leicht abzuschließen, die Belohnung fällt mit epischen Items ziemlich gut aus. Es gibt sogar einen Trick, das Farmen zu beschleunigen.

Spielt ihr eine Jagdmission und tötet am Ende das Biest, solltet ihr die Mission nicht regulär abschließen. Kehrt stattdessen zu dem Punkt zurück, an dem ihr die Mission angenommen habt und brecht die Mission ab. Nun startet ihr sie einfach erneut und das Spiel geht von Vorne los.

Welche Jagdmission eignet sich am besten? Im Laufe der Geschichte kommt ihr in den Steinbruch. Dort findet ihr am Lager “Tor zum Außenposten” die Jagdmission “Bigjaw”. Hier habt ihr so gut wie keine Laufwege.

Es geht aber noch einfacher. Habt ihr alles getötet, kehrt in die Lobby zurück. Das hat den gleichen Effekt, aber es gibt einen Haken: Um in der Weltstufe aufzusteigen, müsst ihr den Kampf verlassen. Kehrt ihr aber in die Lobby zurück, geschieht das nicht. Somit könnt ihr nicht aufsteigen, euer EXP-Balken bleibt einfach gefüllt.

Der beste Weg ist also eine Kombination aus beiden. Solange ihr noch Erfahrungspunkte sammeln müsst, kehrt ihr nach dem Töten des Biests in die Lobby zurück. Sobald euer EXP-Balken voll ist, schließt ihr die Mission so ab, wie oben geschrieben.

Was haltet ihr von den Methoden? Habt ihr weitere Methoden, um die Weltstufen zu farmen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

