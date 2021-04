Findet ihr die Intro-Szene auch so nervig? Oder hat sie euch bisher nicht gestört? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Der Bug kann allerdings auch im Singleplayer auftreten, das Spielen ist aktuell also ein Risiko: Spieler in Outriders verlieren immer noch allen Loot – Das müsst ihr wissen

Was ist das für ein Problem? Aktuell kann in Outriders ein fieser Bug auftreten, der das Inventar von Spielern komplett leer räumt. Die Entwickler arbeiten zurzeit an einem Patch, raten aber vom Spielen im Koop ab.

Was ist das Problem? Nach rund 2 Wochen, in denen man Outriders das eine oder andere Mal gespielt hat, wirkt diese Szene nun ganz und gar nicht mehr episch, sondern hauptsächlich lang.

Was ist das für eine Szene? Sobald man Outriders startet, beginnt eine Intro-Szene, in der ein monströses Vogelvieh über die Weiten des Planeten Enoch fliegt.

