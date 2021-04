Was haltet ihr von der Methode und den Tipps? Habt ihr weitere, nützliche Wege oder Tricks auf Lager? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

Wie bereits oben erwähnt: Langfristig führt an den Expeditionen kein Weg vorbei. Ihr könnt euch so aber schon einmal gut ausrüsten, um dann im eigentlichen Endgame richtig loszulegen.

Das sind aber nicht die einzigen Möglichkeiten, garantiert an legendäre Ausrüstung zu kommen: Outriders verteilt garantiert legendäre Waffen – So bekommt ihr 3 davon

Was sind das für Missionen? Sobald ihr im Laufe der Hauptgeschichte in Trench Town ankommt, schaltet ihr diese Missionstypen frei.

Dabei handelt es sich um die Endgame-Aktivität von Outriders. Nach Abschluss der Kampagne schaltet ihr die Missionstypen frei. Sie zählen zum schwersten Content des Spiels und belohnen euch für schnelles Abschließen mit besserem Loot.Insgesamt gibt es 15 Stück, die ihr aber erst über die 15 Herausforderungsränge freischalten müsst. Mehr dazu in unserer Zusammenfassung: Expeditionen sind das Endgame von Outriders – So funktionieren sie

Daher zeigen wir euch hier, wie ihr jetzt nach dem Patch in Outriders effizient Loot farmen und auch an legendäre Ausrüstung kommen könnt.

Doch bis ihr an den Punkt kommt, an dem ihr diese Expeditionen auf hohen Herausforderungsrang schafft, werdet ihr zumindest brauchbare Ausrüstung benötigen. Diese gibt es auf Weltrang 15.

