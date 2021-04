Was haltet ihr von dem Build? Spielt ihr den Pyromant? Habt ihr eigene Builds erstellt, die ihr uns zeigen wollt? Schreibt es uns in die Kommentare.

Diese Mod lässt einen Kometen auf eure Feinde regnen und richtet mächtigen Schaden an. Die Zweitwaffe ist weniger wichtig, dort solltet ihr aber ebenfalls Shadow Comet drauf haben. So könnt ihr nämlich ständig zwischen den Waffen wechseln und jedes mal einen Kometen nieder regnen lassen.

So wird das gespielt: Hitzewelle und Thermalbombe können sogar durch Deckungen und Wände hindurch eingesetzt werden. Nur für den Einsatz von Eruption müsst ihr die Deckung verlassen. Durch die passiven Boni richtet ihr massiven Feuerschaden an.

Laut Chadly99 eignet sich der Build hervorragend für Solo-Spieler und ist auch in der Gruppe sehr nützlich. Offenbar ist er mit diesem Build auch in der Lage, Expeditionen alleine auf dem höchsten Herausforderungsrang 15 zu schaffen. Mit dem Build hat er die Mission Chem Plant in unter 9 Minuten abgeschlossen.

Was kann der Pyromant? Das ist der “Feuermagier” von Outriders. Er gilt als Support-Klasse und kann mit seinen Feuerskills Gegnergruppen in Schach halten und verbrennen.

