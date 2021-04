5 Einstellungen, die Outriders auf dem PC besser machen

Grundsätzlich hilft DLSS dabei, ein schöneres und flüssigeres Gameplay zu erzielen. Beim Fokus auf Leistung kann es aber passieren, dass Details wie Haare plötzlich etwas wirr aussehen. Probiert am besten aus, welche Einstellung euch am besten gefällt.

Wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, könnt ihr in den Anzeige-Optionen DLSS aktivieren („Deep Learning Super Sampling“). Damit passt eure Grafikkarte quasi beim Spielen stetig an, wie eure Einstellungen optimal für eure Bedürfnisse funktionieren. Ihr habt hier fünf Optionen:

Was kann ich noch ändern? VSync könnt ihr deaktivieren, falls ihr Schwierigkeiten damit habt, Schüsse zu hören. Einige Nutzer hatten das Problem, dass Schüsse von Gegnern keinen Sound haben und das Deaktivieren von VSync hat hier geholfen. Auch in unserem Test war das der Fall.

Ihr verzichtet mir diesen Optionen auf kaum nennenswerte optische Details. Sichtweite und Schatten etwa sind nur selten wirklich bemerkbar in Outriders, Texturen sind deutlich wichtiger. So solltet ihr sogar mit einer GTX 2080 und vergleichbaren oder älteren Karten locker über 100 FPS kommen.

Mit kleinen Tweaks an den richtigen Stellen lässt sich in jedem dieser Bereiche einiges rausholen, ohne dabei auf besonders viel Qualität zu verzichten. Selbst einige Probleme lassen sich damit beheben.

Was sind das für Einstellungen? In Outriders könnt ihr viele Optionen nach eurem Gusto ändern. Hier findet ihr Anpassungen für:

