Reviews auf Steam und Metacritic zeigen, wie stark Outriders polarisiert

Der ganz große Wurf ist Outriders für viele wohl nicht, aber in einem so dürren Genre wie den „Loot-Shootern“ ist es nach 2 Jahren mal wieder ein Lichtblick.

In den Kommentaren wird klar: Die Nutzer von MeinMMO hatten geringe Erwartungen an Outriders. Diese Erwartungen wurden dann aber übertroffen. Das fertige Spiel sei deutlich besser als die Demo.

So ist die Meinung auf MeinMMO: Die Community von MeinMMO steht auf Looten, Leveln und Shooter. Hier bei uns kommt Outriders deutlich besser an als im Rest der Gaming-Welt.

Auch ein anderer Nutzer mit 32 Stunden zieht den Vergleich zum 2019er Überraschungs-Hit „Remnant: From the Ashes“ und Outriders stinke gegen das Spiel ab. Es böte keine interessanten Bosse und nur langweilige Waffen.

Das deutsche Gaming-Magazin GameStar bescheinigt Outriders in einem Anspiel-Test, dass der Shooter den Spieler mit einem Todestanz und fulminantem Effektgewitter bereits in den ersten Spielstunden süchtig macht. Mit einer Wertung hält sich das Magazin noch zurück, bis man einen Eindruck vom Endgame gewonnen hat (via GameStar ).

So heißt es von Game Informer (90 %): „Outriders ist nicht revolutionär und will es auch nicht sein.“ Das Spiel sei ein durchdachter Shooter mit RPG-Dreh, der von Fachleuten zusammengebaut worden sei.

Insert

You are going to send email to