Outriders hat Server-Probleme – Das ist der aktuelle Stand

Konntet ihr schon spielen, oder habt ihr vor den Server-Problemen noch nicht spielen können? Was haltet ihr von Outriders? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.

Was ist Outriders? Das ist ein kooperativer Loot-Shooter mit RPG-Elementen. Die Geschichte ist in einem düsteren Sci-Fantasy-Setting angesiedelt und führt euch auf den Planeten Enoch.

Die Server sind nicht das einzige, das zum Start Probleme macht. So funktioniert das Crossplay zwischen PC und Konsole derzeit nicht. Eine Übersicht zu den bekannten Problemen findet ihr im Subreddit von Outriders. (via reddit )

Entwickler People Can Fly hat auf dem offiziellen Twitter-Account (via Twitter ) regelmäßig Updates zum Status der Server veröffentlicht. Ihr könnt den Server-Status auch über die offizielle Seite im Auge behalten. (via https://status.outriders.net/ )

Was ist da los? Zum offiziellen Release von Outriders hat mit Server-Problemen zu kämpfen. Seit einigen Stunden sind diese immer wieder nicht erreichbar. Wir halten euch in diesem Artikel auf dem Laufenden.

