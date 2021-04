Outriders ist zwar „fertig“, aber DLCs könnten die Story trotzdem fortführen

Wie es mit Outriders nach Release weiter geht, ist aktuell unklar. Nun hat sich Entwickler People Can Fly in einem Interview zu möglichen DLCs und deren Umfang geäußert.

Von Anfang an war geplant, dass Outriders als “fertiges” Spiel auf den Markt kommen sollte. Nun ist es am 1. April erschienen. Obwohl es keine bekannten Pläne für die Zukunft gibt, haben die Entwickler aber nie ausgeschlossen, dass es weiter gehen wird. Zuletzt berichteten wir dazu, dass Outriders DLCs bekommen würde, wenn der Loot-Shooter ein Erfolg wird.

Was gibt’s neues? Nach dem Release äußerte sich Entwickler People Can Fly nun erneut zur Zukunft von Outriders. Nun gibt es erstmals Infos dazu, wie so ein oder mehrere DLCs aussehen könnten.

Woher kommen die Infos? Die Entwickler äußerten sich in Person von Bartek Kmita, Creative Director, und Piotr Nowakowski, Lead Game Designer, gegenüber Forbes. Ihr könnt das vollständige Interview auf der Webiste lesen. (via Forbes.com)

MeinMMO fasst die wichtigsten Aussagen des Interviews für euch zusammen.

DLCs wären “bedeutende Erweiterungen mit eigenen Geschichten”

Das sagen die Entwickler zu DLCs: Auf die Frage zur Zukunft wiederholen die Entwickler, dass man weitere Inhalte zu Outriders nie ausgeschlossen habe. Und so wie es aussieht, hat man bei People Can Fly schon eine Vorstellung davon, wie künftige DLCs aussehen würden, sollte der gewünschte Erfolg eintreffen.

Sollten DLCs kommen, können die Spieler dabei auf umfangreiche Erweiterungen mit eigenen Geschichten hoffen. Wortwörtlich heißt es dazu:

Wir haben nie gesagt, dass wir das Spiel [nach Release] im Stich lassen würden. Das ist zwar kein Game-as-a-Service, aber wenn die Spieler wollen, bringen wir definitiv mehr in das Outriders-Universum. Wir haben noch so viel mehr Geschichten zu erzählen und eine Menge Ideen, die wir ausprobieren wollen, die wir aber nicht ins Hauptspiel einbauen konnten. Wir wären also glücklich, in Zukunft mehr Inhalte zu erschaffen. Alles, was wir machen würden, wäre in Form einer bedeutenden Erweiterung mit eigenen Geschichten. Bartek Kmita, Creative DIrector von People Can Fly (via Forbes)

Details dazu nennt Kmita zwar keine, doch das deutet auf mögliche Story-Erweiterungen hin, vielleicht ja sogar mit neuen Klassen?

Was bietet Outriders im Moment? Stand jetzt gibt es in Outriders eine umfangreiche Story-Kampagne und die Expeditionen, die im Endgame auf euch warten. Den aktuellen Umfang des Spiels haben wir hier für euch zusammengefasst: Wie hoch ist der Max-Level in Outriders und wie lange dauert das?

Wie wahrscheinlich sind DLCs? Das ist aktuell schwer zu sagen. Auf Steam ist Outriders jedenfalls ein Riesenerfolg. So wurde beispielsweise der Release von Marvel’s Avengers um mehr als das Dreifache eingestampft, mit über 100.000 gleichzeitigen Spielern in Outriders, während es bei Avengers gerade mal 28.000 waren. (via Forbes)

Die Server haben das nicht sonderlich gut verkraftet und sind an den ersten drei Abenden jedes Mal zusammengebrochen: Outriders hat Server-Probleme – Das ist der aktuelle Stand

Womöglich hat der Erfolg die Entwickler also überrascht.

Demo wurde länger gespielt als erwartet

Was wurde sonst noch gesagt? Im Interview ging es unter anderen, bereits bekannten Dingen um Erkenntnisse aus der Demo, die zahlreichen Ladebildschirme, eine mögliche Erhöhung des Level-Caps. Hier die Zusammenfassung:

Man war überrascht, wie viel Zeit die Leute mit der Demo verbracht haben. Man hätte erwartet, dass die Aktivitäten im vollen Spiel so oft wiederholt werden würden, aber nicht schon in der kleinen Demo-Version, in der nur ein Kapitel spielbar war.

Kmita begründet die vielen Ladebildschirme damit, dass man verhindern wollte, dass Spieler sich zu weit über die Maps verteilen. Man will, dass Outriders gemeinsam gespielt wird. Die Cutscenes wurden aus technischen Gründen eingebaut.

Es ist noch nicht klar, ob es eine Erhöhung des Level-Caps geben könne, ähnlich wie in Borderlands. Man denkt aber darüber nach.

Falls ihr interessiert seid, werft doch einfach einen Blick in die kostenlose Demo. Die ist nach wie vor verfügbar und lässt euch das erste Kapitel von Outriders spielen. Dort könnt ihr alle vier Klassen ausprobieren und den Fortschritt anschließend sogar ins fertige Spiel übernehmen.

Seid ihr mit Outriders schon durch? Würdet ihr euch Erweiterungen wünschen? Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare.

MeinMMO-Autor Tarek konnte bereits spielen und hat seine ersten Eindrücke für euch festgehalten: Outriders erster richtiger Bosskampf ist viel besser, als erwartet – jetzt habe ich Blut geleckt