In Outriders dreht sich alles um das Sammeln von Ausrüstung und Materialien. Titan ist dabei eine besonders begehrte Ressource. In diesem Guide zeigt MeinMMO euch eine Farm-Methode, durch die ihr leicht Titan farmen und dabei auch wertvollen Loot bekommt.

Wie bekommt man Titan? Neben seltenen Drops von Bossen und Mini-Bossen könnt ihr Titan durch das Zerlegen von Ausrüstung bekommen, das episch oder legendär ist. Somit ist eure Beute die beste Quelle, um an Titan zu kommen.

Wofür braucht man das? Titan wird benötigt, um Ausrüstung ab der epischen und legendären Stufe an der Werkbank aufzuleveln. Gerade auf höheren Stufen und im Endgame werdet ihr Titan ohne Ende benötigen, denn die Kosten steigen.

Deshalb zeigen wir euch hier einen Spot, an dem ihr bei jedem erfolgreichen Durchlauf epische Items bekommt und so eine zuverlässige Titan-Quelle habt. Der Vorteil: Ihr könnt so auch eure Builds bauen, Mods freischalten und mit viel Glück sogar legendäre Items bekommen.

Titan und Loot farmen – So geht’s

Was ist das für ein Farmspot? Im Laufe der Hauptgeschichte von Outriders trefft ihr auf den Chrystaloid. Das ist eine mächtige Kreatur, die ihr aber leicht besiegen könnt. Ihr trefft Chrystaloid im sechsten Kapitel “Forest Enclave” als den zweiten Boss des Spiels – Oder als den vierten, wenn ihr Gauss und Moloch ebenfalls zählt.

So macht ihr das:

Tötet den Boss

Geht zurück in die Lobby

Wählt dort den entsprechenden Story-Punkt

Tötet den Boss erneut

Immer schön in Deckung bleiben, wenn der Boss zum Schrei ansetzt.

Was gibt es da zu holen? Habt ihr ihn geschafft, gibt es jedes Mal epischen Loot als Belohnung. Beim ersten Kill erhaltet ihr sogar einen garantierten, legendären Drop.

Bei jedem weiteren Kill erhaltet ihr danach fortan zwei epische Ausrüstungs-Drops. Das funktioniert sogar auf Weltstufe 1, dem einfachsten Schwierigkeitsgrad.

Wie besiegt man den Boss? Gerade für Solo-Spieler kann es doch etwas knackiger werden. Die gängigste Herangehensweise ist:

In der ersten Phase des Kampfes solltet ihr euch sofort auf die linke Seite des Feldes stellen

Achtet darauf, nicht zu weit weg vom Boss zu stehen, da ihr sonst weniger Schaden austeilt

Zielt auf seine Schultern, das sind die Schwachstellen

Weicht seinen Angriffen aus, indem ihr in Deckung geht. Das Spiel zeigt euch seine Flächenangriffe, achtet also auf die roten Warnhinweise.

In der zweiten Phase spawnen zwischendurch Insekten. Hier solltet ihr aufpassen, nicht überrumpelt zu werden, denn sie tauchen hinter euch auf, während ihr auf den Boss fokussiert seid.

Im YouTube-Video von JorRaptor könnt ihr euch die Methode ansehen:

Mit einer Gruppe braucht ihr für das ganze Prozedere im Idealfall ca. zwei Minuten, ihr könnt so also ziemlich schnell epischen Loot farmen, diesen zerlegen und Titan bekommen. Es gibt noch eine andere Methode, die bereits früher verfügbar ist: Die “Gesucht”- und “Jäger”-Missionen.

Was sind das für Missionen? In Trench Town schaltet ihr diese Aufragstypen frei, die euch auf die Jagd nach Monstern und Bösewichten schicken. Auf diesen Missionen erhaltet ihr ebenfalls garantierte, epische Drops.

Eine andere Methode wird von MeinMMO-Leser Dunedain empfohlen: Der farmt sein Titan in der Nebenmission “Historiker-Zeitlos”, die ihr in der Hauptmission “Inferno” findet. Tötet den Boss, lasst das Artefakt liegen und verlasst die Mission einfach wieder. Das könnt ihr beliebig oft wiederholen. Es gibt mehrere solche Missionen, bei denen das funktioniert.

Bedenkt, dass diese Methoden gut für die Story und den Weg ins Endgame geeignet sind. Sobald ihr dort aber die Expeditionen freischaltet, habt ihr bessere Wege, um Loot und Titan zu bekommen.

Habt ihr diese Farm-Methoden bereits ausprobiert? Kennt ihr andere Wege, um schnell an Titan zu kommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

