In Outriders dreht sich ein großer Teil des Spiels darum, bessere Ausrüstung zu finden. Der Koop-Shooter bietet zahlreiche Wege, um Ausrüstung zu sammeln. MeinMMO zeigt euch eine Farm-Methode, bei der ihr nicht mal kämpfen müsst, um epische Ausrüstung zu sammeln.

Was ist das für eine Methode? Manche von euch dürften die Farm-Methode schon aus der kostenlosen Demo zu Outriders kennen. Sie nutzt die Mechanik, bei der ihr im Menü einen beliebigen Punkt in der Story, den ihr schon gespielt habt, einfach nochmal starten könnt.

Wählt ihr einen Punkt aus, wird dieser neu geladen und sämtliche Gegner und Loot-Kisten werden neu geladen. Im ersten Kaptitel der Geschichte lässt sich so Loot sammeln, ohne auch nur einmal den Abzug euer Waffen betätigen zu müssen.

Im ersten Kapitel lässt sich ganz bequem Loot sammeln

Das müsst ihr dafür tun: Geht in die Lobby und wählt den Punkt “Storypunkt wählen”. Dort müsst ihr das Kapitel “Rift Town” einstellen.

Nun müsst ihr nur noch den Story-Punkt “Kämpfe gegen den Veränderten am Turm” starten. Dort spawnt ihr dann direkt an der Stelle vor dem Solar-Turm, in dem der Boss der Mission auf euch wartet.

Ihr könnt ganz einfach jeden bereits gespielten Punkt auswählen.

So sammelt ihr nun Loot: Statt zum Boss zu rennen, könnt ihr ganz bequem die Loot-Kisten im Gebiet vor dem Boss sammeln. Insgesamt gibt es fünf Stück, es geht aber wesentlich schneller, wenn ihr die drei Kisten in und um den Solar-Turm öffnet. Je nachdem, welches Level ihr habt, könnt ihr aus diesen Kisten sogar epischen Loot bekommen.

In der Demo war es zeitweise sogar möglich, dort legendäre Waffen zu finden. Das hat Entwickler People Can Fly allerdings dann mittels Patch geändert. Bisher ist nicht klar, ob das auch in der Vollversion der Fall ist. Man kann aber davon ausgehen.

Wo findet man diese Kisten? Wir zeigen euch die Orte ausgehend vom Start des Storypunktes.

Loot-Kiste 1 im Turm

So findet ihr die Kiste: Ihr spawnt direkt vor dem Eingang zum Turm. Dort müsst ihr die zweite Abbiegung rechts nehmen. Auf den Screenshots seht ihr das nochmal genauer:





Loot-Kiste 2 vor dem Turm

So findet ihr die Kiste: Statt in den Turm zu gehen, dreht ihr euch um. Orientiert euch rechts und geht zum Abhang vor dem Solar-Turm. Dort am Rand findet ihr die Kiste, hier nochmal in der Galerie zu sehen:





Loot-Kiste 3 unterhalb des Turms

So findet ihr die Kiste: Vom Turm aus müsst ihr den Weg links runter folgen, bis ihr zur ersten Abzweigung kommt. Dort nehmt ihr den Weg rechts, der mit Wasser überschwemmt ist. Hier in Bildern:





Ab wann gibt es eigentlich epischen Loot? Wir haben unsere erste, epische Waffe als Questbelohnung in Kapitel 3 bekommen. Die war auf Stufe 15. Epischer Loot droppt aber offenbar, sobald ihr Weltrang 10 freischaltet.

Warum ist epischer Loot so gut? Das ist die Stufe vor Legendär, also die zweithöchste im Spiel. Waffen und Rüstungsteile dieser Stufen kommen mit zwei Mod-Slots und haben Modifikationen der höheren Stufen.

Sicherlich gibt es noch andere Wege, um schnell und effektiv an Ausrüstung zu kommen. Die hier vorgestellte Farm-Methode dürfte jedoch eine der einfachsten und frühesten Wege in Outriders sein. Ob die Entwickler daran noch was ändern, bleibt abzuwarten.

Seid ihr schon fleißig am Sammeln? Falls ihr eigene Farm-Methoden oder andere Vorschläge habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wir von MeinMMO werden noch weitere Guides zum Loot und generell zu Outriders machen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch diesen Build zum Assassinen anschauen: Outriders: Hier ist ein starkes Trickster-Build, um schnell zu leveln