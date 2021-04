Outriders: Hier ist ein starkes Trickster-Build, um schnell zu leveln

Was haltet ihr von dem Build? Spielt ihr selbst den Assassinen? Oder habt ihr euch bereits bessere Builds gebastelt? Schreibt es uns in die Kommentare.

Outriders ist seit dem 1. April für PC (Epic, Steam), Google Stadia, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 und PS5 erhältlich. In unserer Übersicht findet ihr alle wichtigen Infos zu Outriders: Release, Klassen, Systemanforderungen

In Verbindung mit Twisted Rounds erhaltet ihr so noch mehr Schadens-Boni und könnt massiv austeilen.

In diesem Artikel stellen wir euch ein Build zum Assassinen vor, der von YouTuber Nick Tew stammt. (via YouTube ) Der Trickster-Build eignet sich, um schnell zu leveln und so ins Endgame zu kommen. Ihr könnt ihn sogar zunächst im Endgame weiter verwenden, bis ihr bessere Ausrüstung findet.

Was kann der Assassine in Outriders? Der flinke Meuchelmörder manipuliert Raum und Zeit, kann sich teleportieren und Gegner verlangsamen. Er heilt sich selbst, indem er Gegner im Nahkampf tötet. Seine Stärke liegt darin, einzelne Gegner schnell auszuschalten.

