Ein wichtiges Detail im Crafting hebt Outriders von anderen Loot-Shootern ab

Trotz des holprigen Starts mit Server-Problemen und Crossplay hat MeinMMO-Autor Benedict Grothaus schon viele Stunden in Outriders gesteckt. Dabei ist ihm ein System des Spiels positiv aufgefallen: das Crafting.

Wie funktioniert Crafting? In Outriders könnt ihr Ausrüstung finden und danach zerlegen oder verkaufen. Werden Waffen und Rüstungen auseinandergebaut, bekommt ihr dafür Material wie Eisen, Leder oder Titan.

Außerdem gibt es besondere „Splitter“, die Attribute einer Waffe verbessern können – etwa die maximalen Lebenspunkte oder die Waffenstärke. Waffen lassen sich so verbessern und sogar in der Stufe anheben.

Auf diese Weise kann eine Lieblings-Waffe das ganze Spiel über als Begleiter dienen. Und ein kleines, aber wichtiges Detail macht die ganze Sache noch besser.

Was macht das Crafting so besonders? Ausrüstung liefert neben Ressourcen auch Mods, wenn sie zerlegt wird. Eine Mod verbessert eine der Fähigkeiten eurer Klasse oder fügt einer Waffe besondere Effekte hinzu.

Ausgebaute Mods können dann wieder in andere Ausrüstung eingebaut werden. Auf diese Weise geht euer liebster Perk niemals verloren, sondern kann immer wieder in eine neue, stärkere Waffe oder Rüstung übernommen werden.

Maßgeschneiderte Top-Ausrüstung zu jeder Zeit

Wie funktioniert das? Findet ihr Ausrüstung, deren Mods euch interessieren, könnt ihr sie einfach zerlegen. Die Mod wird dann eurem Crafting-Inventar hinzugefügt und ihr erkennt am Symbol an der Ausrüstung, ob ihr die Mod bereits besitzt.

Dieses Zeichen zeigt an, dass ihr eine Mod bereits zum Craften freigeschaltet habt.

Sobald ihr einen solchen Perk erlangt habt, besitzt ihr ihn dauerhaft. Anders als andere Crafting-Materialien wird er nicht verbraucht, sondern ist dauerhaft in eurem Inventar. Einziger Nachteil: Mods lassen sich nicht stapeln.

Sobald ihr eine Mod mehrmals in eurer Ausrüstung haben wollt, markiert ein roter Hintergrund, dass ihr die Mod bereits aktiv in einem Item nutz und sie nicht neu aufnehmen könnt. Außerdem kann bei epischen und legendären Gegenständen nur eine der beiden Mods getauscht werden – die andere ist dann “verschlossen”.

Klappt das auch mit Legendarys? Nun kommt der Clou: selbst legendäre Perks („Rang 3“) können aus den Waffen ausgebaut und in andere Waffen eingesetzt werden. Findet ihr also ein Legendary, das ihr nicht spielen wollt, das aber eine starke Mod hat, zerlegt das Legendary einfach.

Die Mod könnt ihr dann selbst in seltene (blaue) und epische (lilafarbene) Waffen und Rüstungen einsetzen. Ich selbst hatte bisher zwar noch kein Glück damit, aber auf reddit loben viele Spieler, dass sie auf diese Weise ihre eigene Ausrüstung bauen können (via reddit).

Dort heißt es etwa vom Nutzer gotchubro: „Ich glaube nicht, dass ich jemals ein Spiel gesehen habe, in dem du dich darum kümmerst und sorgst, dass BLAUE Items richtig gemodded sind … während du im einstelligen Level-Bereich bist …“ (via reddit).

Ich sehe es so ähnlich. Als Tüftler und Bastler baue ich mir gerne meine Waffen selbst zusammen und Outriders erlaubt mir genau das, sogar früh im Spiel. Und wer sich schon im Leveln damit befasst, hat später im Endgame einen dicken Vorteil.

Selsbt legendäre Mods lassen sich ausbauen und verwerten.

Keine God-Rolls mehr, ich baue mir meine Waffen selbst

Darum hebt sich Outriders mit dem System ab: Mit der Möglichkeit, sich eigene Waffen und Rüstungen mit den besten Mods zu schmieden, sind viel mehr Builds möglich. Sich früh mit dem Mods zu befassen, bringt später das nötige Wissen ein.

Ist etwa ein bestimmter Perk nur auf einem legendären Scharfschützengewehr zu finden, ihr spielt aber einen Verwüster? Zerlegt die Sniper und baut die Mod in eure Schrotflinte oder euer LMG ein.

Besonders gut an diesem Crafting-Feature ist es, dass eine Mod und ein Spielstil euch so von Anfang an begleiten können. Ich habe mir etwa recht früh einen Build überlegt und nutze seit gut zehn Leveln die gleichen Mods, die ich immer wieder einbaue.

Hat jemand nun Glück und findet ein Legendary früh im Spiel, kann er dessen Mod bis zum Ende nutzen – selbst in seltenen und epischen Waffen. Das lohnt sich, schließlich hängt man etwa 25-40 Stunden allein in der Story.

Wie machen es andere Spiele? Normalerweise arbeiten Loot-Shooter wie Destiny und Division mit sogenannten „God Rolls“. Das sind Waffen und Ausrüstungs-Teile, die genau die Werte und Eigenschaften haben, die ein Spieler haben möchte.

Attribute werden beim Erzeugen des Loots zufällig verteilt und können so entweder gut, schlecht oder eben ideal sein. Outriders umgeht das teilweise, indem zumindest die besonderen Fähigkeiten einfach in jede Ausrüstung übertragbar sind. So muss nur noch die Werte-Verteilung stimmen.

Für einen guten Build braucht ihr in Outriders also lediglich die richtigen Perks und im besten Fall epische Ausrüstung. Kollege Tarek Zehrer erklärt euch im Guide, wie ihr in Outriders epischen Loot farmt – sogar ohne zu kämpfen.