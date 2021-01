Outriders sieht aus wie Destiny 2 – Aber in gut

2021 startet bereits im Februar mit einem neuen Shooter: Outriders. Der sieht dem bereits bekannten und beliebten Destiny 2 ziemlich ähnlich, macht aber vieles anders – und besser, findet zumindest MeinMMO-Autor Benedict Grothaus nach dem ersten Blick auf die Features.

Was ist Outriders? Der kommende Shooter Outriders von Square Enix wurde bereits 2018 angekündigt und ist seit einiger Zeit in Entwicklung. Outriders ist ein Third-Person-Shooter mit Fokus auf PvE und Koop für bis zu drei Spieler in einem Science-Fiction-Setting.

Es gibt verschiedene Klassen, aus denen ihr auswählen könnt, und gespielt wird offenbar in abgeschlossenen Runden oder Missionen, nicht in einer Open World. Dabei mischt Outriders Elemente vieler bekannter Spiele, wie etwa:

Anthem

Diablo

Remnant: From the Ashes

Besonders viel Ähnlichkeit hat es jedoch auf den ersten Blick mit Destiny 2 – einem Shooter, den ich zwar einige Zeit gespielt, aber nie lieben gelernt habe. Destiny 2 ist cool, aber irgendwas fehlte mir immer. Outriders könnte genau diese fehlenden Stücke haben, wenn alles so kommt, wie es bisher angekündigt wurde.

Destiny 2 in besser – Wo sind die Ähnlichkeiten?

Erst einmal: ein futuristischer Loot-Shooter mit Klassen und RPG-Elementen schreit ja schon nach Destiny. Die Beschreibung passt aber auch auf Outriders. Die beiden sind quasi so etwas wie Geschwister.

Das spiegelt sich auch in der Optik wider. Outriders ist etwas rauer, ungeschliffener und archaischer. Aber grob passen die zerstörten Welten, die abgefahrene Rüstungen und die allgemeine Atmosphäre beider Spiele doch sehr gut zusammen.

Außerdem bieten sowohl Destiny 2 als auch Outriders verschiedene Klassen an, die unterschiedliche Fähigkeiten mit sich bringen und dementsprechend andere Rollen erfüllen können. Erst im August stellte Outriders seine geheime vierte Klasse vor, den Technomancer.

Die Klassen von Destiny sind schon cool – Aber die von Outriders sind noch etwas cooler.

Beide Spiele fokussieren sich auf PvE und Loot als einige ihrer grundlegenden Elemente. Koop und Gruppenspiel werden großgeschrieben, Zusammenarbeit hilft bei den härteren Gegnern im aktuellen Content. Trotzdem hat Outriders nach dem, was ich bisher gesehen habe, die Nase vorn.

Was macht Outriders hier besser?

Zuallererst einmal hat Outriders kein PvP. Alle Inhalte sind rein fürs PvE und die Story ausgelegt. Das hat mehrere Vorteile:

Waffen und Rüstungen müssen nicht „balanced“ fürs PvP sein, sie können einfach richtig krass reinhauen. Ich sehe hier ein enormes Spaß-Potential.

Das PvE ist ausgereifter. Da es keine PvP-Sektion gibt, gibt es auch keinen Grund, die Aufmerksamkeit in der Entwicklung zu teilen.

Die Story ist potentiell tiefgehender. Natürlich hat Destiny 2 hier eine große Vorlaufzeit, aber Outriders versprach, zum Release ein abgeschlossenes Spiel zu sein. Ich bin gespannt, was alles drinsteckt.

Bereits in Destiny war der PvE-Aspekt für mich wichtiger als PvP. Das ist er in den meisten Spielen, die eine Story und RPG-Elemente anbieten. Ich sehe Outriders hier mit der Nase vorn, weil es keine PvP-Fraktion gibt, die dann bevorzugt oder vernachlässigt wird. Alles, was kommt, kommt rein fürs PvE.

Dazu wird Outriders kein Service-Game mit einer Open World, sondern hat eine abgeschlossene Story, ähnlich wie Remnant: From the Ashes. Ich spiele zwar gerne Service-Games, aber bereits Remnant hat mir gezeigt, dass ein Rollenspiel-Shooter mit abgeschlossener Story für mich besser funktioniert als eine offene Welt. Wiederspielwert gibt’s trotzdem, aber dazu später mehr.

Verdammt, ich hab‘ wieder bis 4 Uhr Remnant gezockt und fast die Arbeit verpennt

Die Klassen kriegt Outriders ebenfalls etwas besser hin als Destiny. Titanen, Warlocks und Jäger sind cool und die Talentbäume bieten viel Abwechslung, aber die Fähigkeiten sind dann doch alle recht gleich. Jeder hat grob eine Granate, eine Bewegungs-Fähigkeit, einen besonderen Nahkampf-Angriff und einen Schutz-Skill. Zwar alles immer anders, aber doch immer irgendwie das Gleiche.

In Outriders haben die Klassen etwas mehr Charakter. Der Pyromancer hat ein ganzes Kit an Flammen-Fähigkeiten, der Trickster spielt mit der Zeit und friert Gegner ein und der Technomancer schleppt ein ganzes Arsenal an Waffen mit sich herum. Zusammen mit Mods und Fähigkeiten für Waffen sehe ich hier deutlich mehr Vielfalt.

Der Technomancer kämpft mit einem ganzen Arsenal an Waffen.

Nicht alles an Destiny ist schlecht, aber …

Beim Punkt mit der Welt – nun, das ist Geschmackssache. Ich liebe dreckige, dystopische Welten wie Fallout und Cyberpunk. Destiny kann das zwar stellenweise auch, wirkt mir aber oft doch zu steril. Besonders der Turm wirkt etwas wie „heile Welt“, wo doch eigentlich Chaos herrschen sollte. Es hängt aber von der Stimmung ab, nach welchem Szenario mir da gerade eher ist.

Destiny 2 ist kein schlechtes Spiel. Es kann mich nur einfach nicht auf Dauer fesseln. Mit den Punkten, die Outriders besser macht, kann ich mir aber durchaus vorstellen, etliche Stunden darin zu verlieren. Und das ist ja noch nicht einmal alles.

Coole Features machen Outriders richtig interessant

Die Besonderheiten von Outriders: Neben den Inhalten, die sich Outriders mit Destiny teilt, hat der kommende Shooter etliche eigene Features im Gepäck. Allem voran stehen da die Expeditionen.

Expeditionen sind quasi ein Feature aus Diablo 3 nur mit anderem Namen. In 15 „Challenge Tiers“ kämpft ihr euch immer höher und schnetzelt euch durch die Gegner, um Loot abzugreifen. Je schneller ihr seid und je größer die Herausforderung, desto bessere Beute gibt’s.

Anders als in Diablo sind das aber keine wiederverwerteten Level aus der Kampagne, sondern eigens angefertigte Level, die nach der Story für Endgame-Spieler gedacht sind. Ähnlich wie der endlose Roguelike-Modus von Remnant soll das dafür sorgen, dass Spieler auch nach der Geschichte noch bei Laune gehalten werden.

Dazu bietet Outriders Crafting und Mods an. Legendäre Waffen etwa verfügen über einzigartige Effekte, die sich durch Zerlegen herauslösen lassen, um sie dann in andere Waffen einzusetzen. Auf diese Weise kann jeder Spieler seinen eigenen Build zusammenbasteln und verschiedene Fähigkeiten kombinieren, die sich mit der eigenen Spielweise ergänzen oder ganz neue Wege eröffnen.

Wann und wo erscheint es? Nachdem ursprünglich Ende 2020 als Release-Datum geplant war, erscheint Outriders nach einer Verschiebung nun am 2. Februar 2021. Es kommt für den PC auf Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Stadia.

Nach dem lästigen Corona-Jahr 2020 ist Outriders damit zumindest für mich ein guter Grund, nach Vorne zu blicken. Ich freue mich darauf, einen so vielversprechenden Shooter so früh im Jahr zu bekommen und spielen zu können.

Wenn ihr wissen wollt, was euch im neuen Jahr so erwartet, schaut bei den Releases von MMOs und Online-Games 2021 im Überblick auf MeinMMO vorbei.