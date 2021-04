Bei Outriders haben Pechvögel gerade richtig gelitten. Denn ein Bug im Spiel nimmt ihn alle Items weg: Bei Vielspielern gehen über 100 Stunden Fortschritt verloren. Auch nach dem 1. Patch ist das Problem noch im Spiel. Die Entwickler schoben Überstunden, aber so richtig bekommen sie den Bug nicht weg. Das Team hat aber einen Tipp, was man tun kann, wenn einen der Bug beißt.

Was ist das für ein Bug? Der Fehler ist der Albtraum jedes Spielers in einem Loot-Shooter: Es ist ein „Inventory Wipe Bug.“ Der nimmt einem Spieler alle gesammelten Items in Outriders weg.

Spieler loggen ganz normal in Outriders ein, sehen dann ihren nackten Charakter im Einwähl-Bildschirm, können den Charakter aber nicht mehr einloggen.

Das Problem besteht seit dem Launch von Outriders am 1. April. Es scheint zufällig Leute zu treffen; man weiß nicht genau, wie das passiert und was den Bug genau auslöst.

Problem besteht trotz 1. Patch weiterhin

Wurde das nicht gefixt? Na ja, die Entwickler haben das zumindest so gesagt. In den Patch-Notes zum 1. raschen Patch am Donnerstag schrieben die Entwickler, sie hätten den Bug repariert.

Das war aber eine voreilige Erfolgs-Meldung.

Wie man an zahlreichen Berichten auf Reddit vom Freitag und Samstag sehen kann, war der Bug auch am Wochenende noch aktiv.

Spieler berichten, dass sie alles verloren haben. Wer jetzt schon im Endgame ist, für den können sich bis zu 100 Stunden in Rauch auflösen.

Die Frustration ist bei den betroffenen Spielern groß. Die kündigen an, Outriders zu löschen. Denn was sollten sie jetzt noch machen, ohne Items können sie ja auch keine neuen mehr farmen, wenn sie überhaupt wieder ins Spiel einloggen dürfen.

Das Bittere an dem Bug ist: Der trifft gerade die Leute am härtesten, die Outriders besonders gerne mögen.

Der Release war am 1. April

Wer am 10. April schon 80 oder gar 100 Stunden im Spiel verbracht hat, der hat Outriders die letzten 2 Wochen wie einen “Job” gearbeitet und 40- oder 50 Stundenwochen abgerissen

Besonders gemein: Eigentlich rechnete keiner mehr damit, von dem Bug erwischt zu werden. Die Entwickler hatten ja gesagt, sie hätten den Bug im Patch repariert.

Outriders fixt Exploit, der Spielern viel zu viele legendäre Items gab

Entwickler schärfen am Sonntag nach, reduzieren Häufigkeit

So reagierten die Entwickler erneut: Am Sonntag haben sich die Entwickler über Twitter gemeldet. Sie sagten, sie hätten weitere Maßnahmen unternommen, um das Problem zu lösen.

Es heißt aber nur, dass sie „die Häufigkeit des Problems reduziert haben“ – ganz weg ist der Bug noch nicht. Das Team will aber weiter an dem Problem arbeiten.

Wer auch nach dem 2. Fix noch vom “Investor Wipe Bug” erwischt wird, soll sich melden, heißt es vom Team.

Tatsächlich sieht man an den Meldungen, dass der Bug auch jetzt, am Montag, noch weiter auftritt. Wer Pech hat, kann in Outriders noch immer alle Items verlieren.

Das könnt ihr tun, wenn euch der Bug erwischt und alle Items weg sind

Kann man was gegen das Problem tun? Als Tipp nennen die Entwickler: Sobald ihr den Bug habt, dass eure Ausrüstung verschwunden ist, beendet sofort das Spiel und rebootet danach. Ihr sollt einen „harte Schließung“ vornehmen.

Wen der Bug erwischt hat, der kann hoffen, dass er seine Items zurückerhält, aber wohl nicht alles:

Outriders wird euch euren verlorenen Loot zurückgeben, aber nicht alles