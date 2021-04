Was haltet ihr von der Wiederherstellung? Hat der Bug euch auch erwischt oder konntet ihr bis jetzt problemlos spielen? Schreibt es uns in die Kommentare.

In diversen Kommentaren geben ihm andere User auf reddit recht und bezeichnen den Loot-Bug zynisch als einen “New Game Plus”-Modus ( via reddit ).

[…] Viele Leute […] hatten 3 bis 5 Gear-Teile mit den exakt gleichen Stats für unsere Builds. Wir werden kein Gear mit den gleichen Stats zurückbekommen, wir bekommen kein Gear, dessen Stats maximiert sind. Wenn sie uns also die Items zurückgeben, sind es mindestens 20 bis 30 Stunden bis wir zurück an dem Punkt sind, wie vor dem Verlust. […]

Spieler berichten verärgert darüber, dass Charaktere, in die sie 80 bis 100 Stunden an Spielzeit reingesteckt haben, beim Einloggen völlig nackt und ohne Gear dastehen. Die angekündigte Wiederherstellung der Items ist für einen Teil von ihnen auch nur ein schwacher Trost. Der User Ok_Entertainment_112 schrieb:

Während die Entwickler an einem Fix und der Wiederherstellung der Items arbeiten, herrscht im offiziellen subreddit von Outriders schlechte Stimmung. In vielen Threads beschwert man sich darüber, dass der Inventar-Bug und der Loot-Verlust den Spielspaß massiv beeinträchtigt.

Falls es in Zukunft dennoch passieren sollte, dass ihr aufgrund des Bugs eure Items verliert, könnt ihr euch an den Support von Outriders wenden. Die Entwickler planen ihre Teams mit Tools auszurüsten, sofort eine Wiederherstellung für einzelne Spieler durchführen zu können.

Das hat der Community Manager gesagt: In einem Post auf reddit hat sich der Community Manager von Square Enix thearcan gemeldet und die Pläne des Entwicklers People Can Fly bezüglich des Loot-Bugs erläutert.

In einem reddit-Post kündigte der Senior Community Manager von Square Enix an, dass die Entwickler von Outriders den schweren Bug angehen werden, der die Spieler um ihren Loot brachte. Es wird außerdem eine einmalige Aktion geben, bei der die verlorenen Sachen wiederhergestellt werden.

Insert

You are going to send email to