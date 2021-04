Im Koop-Modus von Outriders könntet ihr schnell ausgeschlossen werden, wenn ihr mit der falschen Klasse spielt. So ergeht es aktuell vielen Spielern des Verwüsters.

Das ist die Situation im Koop von Outriders: In Outriders könnt ihr zusammen im 3-Spieler-Koop die Story erleben. Wenn ihr selbst keine Freunde habt, die zocken, könnt ihr euch mit fremden Online-Spielern zusammentun.

In der Gruppe mit Fremden merken aber vor allem Spieler der Klasse “Verwüster”, dass sie sich vielleicht für die falsche Klasse entscheiden haben. Denn der Verwüster ist so unbeliebt, dass sie von anderen Spielern aus der Lobby geschmissen werden.

Wir erklären euch, was den Verwüster so verpönt bei den anderen Spielern macht.

Verwüster ist einfach zu schwach – Wird im Koop aussortiert

Was ist das Problem mit dem Verwüster? Diese Klasse ist der Tank in Outriders. Er soll vor allem viel Schaden aushalten, verursacht im Gegenzug selbst aber nicht ganz so viel Schaden. Genau das ist vielen Spielern ein Dorn im Auge.

Das Problem für den Verwüster ist nämlich, dass man bei Expeditionen im Endgame für schnelle Runden belohnt wird. Je schneller ihr eine Expedition abschließt, desto besser sind eure Chancen auf starke Belohnungen. Genau deshalb ist ein Verwüster etwas überflüssig. Die Spieler von Outriders möchten schnell gewinnen und nicht besonders sicher, indem man auf einen Tank setzt.

Vergleicht man den Verwüster mit anderen Klassen, dann stinkt er dabei ganz schön ab – zumindest beim Schadensoutput. Es gibt allerdings einen Verwüster-Build, der euch zum Tank macht, der trotzdem alles wegpustet. Die Schadens-Leistung der meisten Verwüster scheinen jedoch so schwach zu sein, dass die Klasse nun einen schlechten Ruf hat.

Darüber berichten Spieler: Generell ist der Grundtenor gleich: Der Verwüster ist im Vergleich mit den anderen Klassen einfach zu schlecht. So berichten Spieler auf reddit immer wieder, dass sie aus Koop-Runden geworfen werden, bevor die Runde überhaupt startet. Einzig, weil sie eben als Verwüster spielen.

So heißt es schon, dass der Verwüster im Endgame stark benachteiligt ist, weil viele Runden eben ohne diese Klasse stattfinden.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei uns auf MeinMMO in den Kommentaren ab. Da heißt es beispielsweise von Pat: “Ich hoffe, die buffen den Verwüster noch. Der ist gerade echt benachteiligt, was das Endgame angeht. Da kann ich den Frust von meinem Kollegen schon nachvollziehen. Wie kann es sein, dass die Klasse, dessen Skilltree auf Shotguns und Blutung basiert, und auf den Nahkampf mitten in Gegner-Horden ausgelegt ist, im Endgame so gut wie keinen Schaden anrichtet und sogar rausgeschmissen wird, wenn andere sehen, dass da ein Verwüster beigetreten ist.”

Was bedeuet das jetzt für Verwüster? Habt ihr euch für den Verwüster entschieden, dann könnt ihr aktuell wenig machen. Vor allem im Endgame kommt es immer wieder zu Ausschlüssen. Ihr könnt das umgehen, indem ihr zusammen mit Freunden zockt, die nicht nur auf die Klasse achten, sondern auch auf die Person dahinter.

Ansonsten kann man nur hoffen, dass der Verwüster einen Buff bekommt, damit er mit den anderen 3 Klassen konkurrieren kann und nicht mehr ausgeschlossen wird.

Der erste große Patch zu Outriders brachte zumindest keinen Buff für den Verwüster. Dafür zahlreiche andere Anpassungen und sogar Entschädigungen für Spieler:

