Was haltet ihr von dem Build? Kennt ihr bessere Varianten oder sogar ganz andere Setups? Schreibt es uns in die Kommentare.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das sind die optimalen Rüstungsteile: Hier nutzt LaserBolt zwar ebenfalls legendäre Ausrüstungsteile, doch der Build funktioniert auch mit epischen Items. Auch ist es nicht unbedingt nötig, so stark auf den Bluten-Effekt zu gehen. Der Build gibt euch also auch noch Anpassungsspielraum, LaserBolt hat sich für Blutungsschaden entschieden.

Wie ihr legendäre Items farmen könnt, haben wir in unserem Guide für euch zusammengefasst: Die 2 besten Wege, um in Outriders legendäre Waffen und Rüstungen zu farmen

Doch mit dem richtigen Setup kann man das Problem lösen. Der YouTuber LaserBolt hat nun einen Build vorgestellt, mit dem Verwüster in den Expeditionen richtig viel Schaden austeilen kann. Wir zeigen euch, was ihr braucht, um den Build ebenfalls zu bauen und wie ihr ihn spielen müsst.

Das macht ihn für zahlreiche Spieler gerade in den Expeditionen unbeliebt. Denn dort geht es darin, die Expeditionen so schnell wie möglich abzuschließen, um den besten Loot abzusahnen. Das geht sogar so weit, dass Verwüster regelmäßig aus den Gruppen geschmissen werden .

Der Devastator (Deutsch: Verwüster) ist im Endgame von Outriders nicht gerade die beliebteste Klasse und gilt den anderen in Sachen Schaden als unterlegen. MeinMMO zeigt euch einen Build, der beweist, wie mächtig der Devastator sein kann und was ihr dafür braucht.

Insert

You are going to send email to