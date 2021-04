Habt ihr Tanners Hut schon gefunden? Was haltet ihr vom legendären Item? Gibt es noch weitere, die ihr empfehlen würdet? Schreibt es uns in die Kommentare.

Darum sind Jagdquests der direkteste Weg: Zwar kann man dort nicht alle legendären Items bekommen, aber das ist in dem Fall sogar hilfreich. Das bedeutet, dass der Hut Teil des eingegrenzten Loot-Pools ist, was wiederum die Chance erhöht, diesen zu bekommen. Wenn ihr den Hut also wollt, müsst ihr die 10 Missionen immer wieder spielen.

Was ist das für ein Hut? Das Item heißt “Tanners Hut” und dürfte allen bekannt vorkommen, die in der Story aufgepasst haben. Denn es handelt sich um den Cowboy-Hut eures Commanders, der im Prolog der Geschichte getötet wird. Ihr könnt diesen Hut später im Spiel bekommen, als legendäres Item.

In Outriders gibt es beispielsweise einen coolen, legendären Hut, der für Nahkämpfer besonders nützlich ist. MeinMMO zeigt euch, was der kann und wo ihr ihn finden könnt.

