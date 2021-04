Seit Release hat der Koop-Shooter Outriders mit einigen Problemen zu kämpfen. Einer davon ist ein Quest-Bug bei der Nebenmission “Alte Mächte”, der nach wie vor auftreten kann. MeinMMO zeigt euch, wie ihr diesen selbst umgehen könnt, wenn er bei euch auftritt.

Was ist das für ein Bug? Der Fehler tritt auf der Nebenmission “Alte Mächte” auf. Die Quest findet ihr in Kapitel 10 der Hauptstory in den alten Ruinen. Ihr bekommt von Dr. Zahedi den Auftrag, in den Ruinen einige Obelisken aufzuspüren und zu untersuchen.

Was ist das Problem bei dieser Mission? Es kann dazu kommen, dass der Questmarker nicht mehr richtig aktualisiert. Das führt dazu, dass Spieler in die Irre geführt werden und an einer bestimmten Stelle hängen bleiben.

Es gibt aber glücklicherweise einen Weg, diesen Bug zu umgehen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

So findet ihr die 3 Obelisken

So kommt ihr trotzdem ans Ziel: Während der Quest müsst ihr insgesamt drei Obelisken besuchen. Das führt euch quer durch das Gebiet der alten Ruinen. Doch der Questmarker führt zahlreiche Spieler nicht zu den jeweiligen Obelisken, sondern aktualisiert sich nicht.

Dennoch ist es nicht kompliziert, zu den Obelisken zu gelangen:

Ihr müsst vom Lager “Verzerrte Skultpur” aus starten.

Den “Obelisk im Turmhof” findet ihr, wenn ihr euch von der Flagge aus nach Links orientiert. Geht ein wenig zurück in Richtung Fluss und biegt dann rechts ab.

Den “Obelisk der vergessenen Ruine” findet ihr, wenn ihr von der Flagge aus die Treppe hochlauft und nach links geht.

Den “Obelisk der Talruine” findet ihr, wenn ihr euch von der Flagge aus umdreht, in Richtung Fluss lauft und dann links abbiegt. Haltet euch links an der Wand, dann solltet ihr den Eingang zum Gebiet finden.

Wichtig ist, dass ihr die Reihenfolge einhaltet. Sonst sind die entsprechenden Wege nämlich blockiert und ihr landet in einer Sackgasse.

Ihr könnt euch auch die gesamte Quest in diesem Video vom Kanal Game Guides Channel anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Erste Beschwerden zu dem Bug gab bereits zum Release von Outriders im zugehörigen Subreddit (via reddit).

Der Bug existiert aber offenbar immer noch, denn die neuesten Posts darunter sind 6 Tage alt (Stand: 21. April) und somit wurde das noch nicht behoben. Der Grund waren womöglich die anderen Probleme, mit denen Outriders zu kämpfen hat.

Hattet ihr das Problem auch? Konnte euch die Beschreibung helfen? Oder seid ihr ohne Probleme durch die Quests gekommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.