Der Loot-Shooter Outriders bekommt einen weiteren Patch, der ein Problem des Spiels angehen soll. Dieses Mal geht es um die Verbindungsprobleme, die seit der Demo bestehen und viele Spieler nerven. Daneben geht das Update eine Reihe weiterer Bugs an.

Um dieses Problem geht’s: In Outriders werden aktuell viele Spieler von Verbindungsproblemen geplagt, die ihnen mächtig den Spaß am Spiel vermiesen. In den Berichten auf reddit und Social Media steht, dass es oft eine Ewigkeit dauert, bis sie einloggen können.

Die Spieler berichten über Wartezeiten von über einer Stunde, in denen sie im Login-Screen stecken bleiben. Viele von ihnen geben auf und schließen Outriders.

Das Problem betraf vor allem Spieler auf PS4 und PS5, vereinzelt meldeten sich aber auch Xbox-Spieler zu Wort. Nun gibt es 3,5 Wochen nach dem Launch des Spiels wohl einen Durchbruch, der die Verbindungsprobleme fixen soll.

Das wird gefixt: In einem Post auf reddit kündigte der Senior Community Manager von Square Enix an, dass diese Verbindungsprobleme von den Entwicklern als Nächstes angegangen werden (via reddit). Gefixt werden vor allem:

Das Problem, bei dem die Spieler in dem Log-In-Screen feststecken

Eine Reihe von Bugs und Crashes, die zum Zusammenbruch des Spiels führten

Eine Reihe von Bugs und Crashes, die im Multiplayer von Outriders vorkommen

Die 300 MB Report-Dateien, die nach jedem Crash generiert werden und die PCs zumüllen

In den Patch-Notes zu dem Update werden nach dem Release die genauen Informationen zu den Fixes stehen und zu dem, was genau sie bewirkt haben.

Das wird außerdem angegangen: Neben den Verbindungsproblemen und Crashes wird auch die Wiederherstellung der Items angegangen, die die Spieler im Zusammenhang mit dem Loot-Bug verloren hatten. Der Bug sorgte dafür, dass Spieler nach dem Einloggen ein völlig leeres Inventar und einen nackten Charakter vorfanden, und war wahnsinnig frustrierend.

Das Testen des Wiederherstellungsprozesses wird dieses Wochenende stattfinden und die Entwickler wollen demnächst einen genauen Zeitplan dafür vorlegen. Es werden außerdem folgende Probleme angegangen:

Die Schwierigkeit der Sniper-Gegner

Die Stärke des Knock-Back-Effekts in der Stargrave-Expedition

Viele Bugs, die mit der Auflösung von Gear, Mods, Skills, Lighting und weiteren Aspekten des Spiels zusammenhängen.

Das Team hat außerdem das Feedback der Spieler bezüglich der Balance im Spiel gehört. Es wird laut dem Post intern viel darüber diskutiert, allerdings ist es ein komplexes Problem, das längere Planung benötigt. Die Entwickler planen daher, in Zukunft mehr darüber zu sprechen.

Wann kommt der Patch? Ein genaues Datum für den Fix haben die Entwickler noch nicht genannt. Im reddit-Thread heißt es lediglich, dass der Patch “in naher Zukunft” kommen soll und bereits getestet wird. Spieler können ihn also wahrscheinlich im Laufe der nächsten Wochen erwarten.

Seid ihr auch von den Verbindungsproblemen betroffen? Erzählt uns von eurer Erfahrung in den Kommentaren.

Trotz seinder Probleme gehört Outriders zu den 9 besten MMOs und Online-Spielen im Xbox Game Pass.