Endlich funktioniert das Crossplay in Outriders, doch viele haben Angst vor Koop

Das erste Update zu Outriders ist seit dem vergangenen Wochenende auch auf Xbox-Konsolen verfügbar. Somit funktioniert Crossplay wieder wie vorgesehen. Doch wegen des Inventar-Bugs meiden viele den Multiplayer.

Was war das Problem mit der Crossplay-Funktion? Zum Release von Outriders funktionierte Crossplay nur sehr eingeschränkt und war zwischen Konsolen und PCs gar nicht möglich.

Das letzte Update, das am Wochenende mit ein paar Tagen Verzögerung auch auf der Xbox veröffentlicht wurde, hat das Problem nun behoben.

So funktioniert Crossplay in Outriders: Spieler können normalerweise zwischen allen Plattformen zusammen spielen, auf denen Outriders veröffentlicht wurde. Das betrifft PS4, PS5, Xbox Series X|S, PC (Epic und Steam) und Google Stadia.

Das sollte nun wieder funktionieren. Doch der „Inventory Wipe Bug“ treibt in Outriders immer noch sein Unwesen und trübt die Freude über die reparierte Crossplay-Funktion gewaltig.

Bug hält Spieler vom Koop fern

Was ist da los? Seit Release am 1. April tritt der „Inventory Wipe Bug“ auf, den manche Outriders schon aus der Demo kennen dürften. Tritt er auf, verschwindet das gesamte Inventar.

Spieler loggen sich im Spiel ein und finden ihren Charakter komplett nackt, ohne Ausrüstung vor. Mühevoll erkämpfter Loot verschwindet einfach, manche Spieler haben ihren Fortschritt von über 100 Stunden verloren.

Immerhin konnten die Entwickler am Wochenende durch Anpassungen an den Servern die Häufigkeit des Auftretens reduzieren, doch der Bug kommt immer noch vor.

Im Subreddit von Outriders schreiben die Entwickler von People Can Fly dazu, dass der Bug möglicherweise in Verbindung mit den Expeditionen und dem Mutliplayer stehen könnte:

“Wir sehen, dass viele dieser Berichte speziell mit dem Starten einer Multiplayer-Sitzung aus dem Outriders-Camp in den Expeditionen zusammenhängen. Wenn ihr also besorgt seid, dass das Problem bei euch auftritt, empfehlen wir, dieses Setup zu meiden, da es die Wahrscheinlichkeit deutlich reduziert.” (via reddit)

Insgesamt ist die Gefahr laut Entwicklern geringer, wenn man solo spielt. Zahlreiche Spieler können die Crossplay-Funktion nun also aus Sorge um ihren Loot nicht wirklich ausprobieren.

Entwickler kündigen nächsten Patch an

Wie geht es weiter? Erst gestern Abend (12. April) hat People Can Fly auf Twitter ein Update zur Situation gegeben. So befindet sich ein weiterer Patch in der Entwicklung, um das Auftreten des Bugs zu reduzieren.

Noch gibt es dazu kein Datum, laut Entwicklern soll dieser aber “so bald wie möglich” kommen.

Was ist mit meinen verlorenen Items? People Can Fly will versuchen, Betroffenen ihren verlorenen Items zurückzugeben. Das wird aber nicht bei allen möglich sein. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: Outriders wird euch euren verlorenen Loot zurückgeben, aber nicht alles.

Habt ihr schon Crossplay ausprobiert, seit es behoben wurde? Oder seid ihr auch lieber vorsichtig und meidet aktuell den Koop von Outriders? Schreibt es uns in die Kommentare.

Neben dem Bug sorgte auch eine Änderung durch den letzten Patch für Diskussionen in der Community, die mit einer Balance-Änderung zusammenhängt. Normale Spieler in Outriders flehen: Hört auf, Streamer als Maßstab zu nehmen.