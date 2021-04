Ihr startet gerade erst in den neuen Loot-Shooter? Dann findet ihr hier die 10 besten Waffen-Mods zum Start in Outriders.

Während man “zuversichtlich” sei, so die Entwickler in einem Post (via reddit ), will man das Problem aber im Blick behalten: “Wir möchten das Wochenende nutzen, um die Situation weiter zu überwachen und sicherzustellen, dass keine weiteren Spieler mit Problemen konfrontiert werden, bevor wir mit der Wiederherstellung [der Items] beginnen.”

Das bringt der Patch: Wie die Entwickler berichten, soll der Bug in erster Linie dafür sorgen, dass in Zukunft keine Inventar-Wipes mehr auftauchen. Die Wiederherstellung verlorener Items sei allerdings ein separater Prozess.

Insert

You are going to send email to