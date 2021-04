Der Endboss in Outriders soll besonders hart sein – Gruppe braucht nur 14 Sekunden

Wenn ihr selbst so stark im Endgame sein wollt, dann empfehlen wir euch hier unsere Tipps dafür. So könnt ihr das Endgame von Outriders problemlos überstehen:

Wie findet ihr das, dass der finale Boss so leicht zu besiegen ist? Schreibt uns doch eure Meinung hier bei MeinMMO in die Kommentare.

Das Team nutzte also die unterschiedlichen Möglichkeiten, um effektiv gegen Bosse zu sein, clever aus. Es gibt ein Damage-Dealer und die restlichen Teammates wollen den Boss lediglich in seinen Statuswerten schwächen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darum geht es: Wer Outriders durchspielen möchte, muss auch an Yagak vorbei. Er ist der finale Boss und dürfte schon so einige Spieler in die Verzweiflung gebracht haben.

Insert

You are going to send email to