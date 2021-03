Outriders gibt’s zum Release für 1 € auf Xbox, aber ohne Preload

Was ist Outriders? Das ist ein Third-Person-Shooter von Entwickler People Can Fly und Publisher Square Enix. Es handelt sich um eine Mischung aus RPG, Loot- und Story-Shooter mit einem düsteren Sci-Fantasy-Setting.

Kommt Outriders auch in den Gamepass für PC? Nein. Outriders wird zum Start erstmal nur auf den Xbox-Konsolen und über Cloud-Gaming auf Android-Smartphones und -Tablets im Game Pass erscheinen. Das Angebot gilt nicht für den Game Pass auf PC. Was allerdings nicht bedeutet, dass Outriders nie ein Teil des Game Pass werden könnte.

Das hat Xbox auf ihrem offiziellen Twitter-Account bestätigt: “Obwohl Preloaden keine Option ist, empfehle ich, die automatische Download-Funktion auf eurer (Xbox) App zu installieren, damit ihr am 1. Tag loslegen könnt.” (via Twitter )

Es ist allerdings nicht klar, wie lange diese Methode noch funktioniert. MeinMMO Redakteur Patrick Freese hat das erst am 15. März ausprobiert und den Trick ausführlich vorgestellt: Vorsicht, bezahlt für den Xbox Game Pass nicht einfach so 10 € – Ich habe beinahe den Fehler gemacht

Was kostet so ein Abo? Normalerweise zahlt man auf der Xbox für den Xbox Game pass Ultimate bis zu 12,99 Euro im Monat. Doch es gibt einen Weg, wie man den Pass für einen Euro bekommen kann.

Was ist der Xbox Game Pass? Das ist ein Abo-Modell für Xbox und PC. Man kann es als eine Art Netflix für Gamer bezeichnen. Wer ein Abo abschließt, zahlt eine monatliche Gebühr und kann auf eine große Auswahl an guten Spielen zugreifen.

Wieso ist Outriders auf Xbox so günstig zu haben? Der Loot-Shooter kommt zum Release am 1. April in den Xbox Game Pass. Dann können Abonnenten einen Blick auf Outriders werfen.

