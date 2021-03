Welche Klasse von Outriders spielt ihr zum Release?

In Outriders wählen die Spieler aus vier verschiedenen Klassen. Jede dieser Klassen hat besondere Eigenschaften, Fähigkeiten und Spielweisen. MeinMMO möchte nun kurz vor Release von euch wissen: Welche Klasse werdet ihr zum Release spielen?

So funktionieren die Klassen von Outriders: Ihr wählt im Spiel aus vier verschiedenen Klassen. Jede hat einen eigenen Skill-Baum, der sich in 3 Subklassen aufteilt. Ihr verteilt Skillpunkte und könnt so eure Fähigkeiten und Stats verbessern.

Jede der Klassen begünstigt unterschiedliche Spielweisen und ihr könnt eure Skillpunkte jederzeit kostenlos zurücksetzen, um frei zu experimentieren. Hinzu kommen die acht Fähigkeiten für jede der Klassen, die eure Spielweise stark beeinflussen.

Das sind die Klassen: Ihr wählt aus

Technomant

Verwüster

Assassine

Pyromant

Technomant, Pyromant, Assassine, Verwüster (von Links nach Rechts)

Eine Übersicht zu den Klassen und ihren Skills haben wir hier für euch: Alles, was wir bisher zu den 4 Charakter-Klassen von Outriders wissen – Gameplay und Skills

Jetzt seid ihr dran: Da Outriders bald erscheint, möchte MeinMMO nun von euch wissen: Mit welcher Klasse werden ihr starten? Nehmt dafür an unserer Umfrage teil und schreibt uns in den Kommentaren, welche Klasse es euch besonders angetan hat und warum.

Falls ihr es noch nicht wisst: Ihr könnt die Klassen auch in der Demo ausprobieren.

Das steckt in der Demo: Wie im fertigen Spiel kann man hier 6 Charaktere erstellen und somit jede der vier Klassen ausprobieren. Ihr könnt dabei das erste Kapitel der Hauptgeschichte spielen und 5 der insgesamt 15 Weltstufen freischalten, die Outriders so richtig hart machen. Mehr dazu in unserer Übersicht: Alle wichtigen Infos zur Demo von Outriders.

Wer noch gar keine Idee hat, welche Klasse es werden soll, sollte sich unser Quiz auf MeinMMO anschauen: Welche Klasse in Outriders soll ich spielen? Unser Quiz hilft euch

Outriders – der neue Loot-Shooter von Gears-Entwicklern

Was ist Outriders eigentlich? Dabei handelt es sich um einen Loot-Shooter mit umfangreicher Story-Kampagne und tiefgreifenden RPG-Mechaniken. Das Setting ist düster und mischt Sci-Fi mit Fantasy-Elementen. In der Geschichte geht es um die Menschheit, die nach dem Untergang der Erde Zuflucht auf dem Planeten Enoch sucht.

Doch die Menschen haben dabei nicht nur mit den Herausforderungen des neuen Zuhauses zu kämpfen, sondern auch mit sich selbst.

Entwickelt wird das Spiel von People Can Fly, die am Xbox-Shooter Gears Of War: Judgement beteiligt waren und hinter dem abgedrehten Shooter Bulletstorm stehen.

Wann erscheint Outriders? Das Spiel erscheint am Donnerstag, dem 1. April 2021 für PC (Epic, Steam), PS4, PS5, Xbox Series X|S und Google Stadia. Vor kurzem haben sich die Entwickler zum Start geäußert: Outriders verrät genaue Release-Zeiten für alle Plattformen und Preload

Werdet ihr Outriders zum Release spielen? Mit welcher Klasse fangt ihr an? Welche wird es auf gar keinen Fall? Schreibt uns eure Gründe gerne in die Kommentare.

Wenn ihr ausführlichere Infos zu Outriders wollt, schaut doch in unsere Übersicht: Alle Infos zu Outriders – Release, Klassen, Crossplay, Gameplay