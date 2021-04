Trolle versauen gerade den Multiplayer von Outriders, sorgen für viel Frust bei ehrlichen Spielern

In den letzten Tagen häufen sich die Beschwerden in Outriders. Der Grund sind Spieler, die andere in den Expeditionen aus der Gruppe schmeißen, bevor die ihre Belohnung erhalten können. Das sorgt für viel Ärger und Frustration.

Was ist das Problem? Aus der Community von Outriders kamen zahlreiche Beschwerden von Spielern, die über die zufällige Spielersuche in anderen Gruppen unterwegs waren. Dort haben sie Expeditionen gespielt, die Endgame-Aktivität von Outriders.

In den Expeditionen gibt es in letzter Zeit einen Trend, dass fiese Gruppenleiter andere Spieler aus der Gruppe schmeißen, bevor diese am Ende einer Expedition ihren Loot einsammeln können.

Etwas Ähnliches ist zuvor schon zahlreichen Spielern der Verwüster-Klasse passiert: Wer die falsche Klasse spielt, wird aus dem Koop von Outriders geworfen

Kick-Option “gerät außer Kontrolle.”

So reagieren die Spieler: Die betroffenen Spieler sind davon natürlich nicht begeistert und machen ihrem Frust im Subreddit zu Outriders (via reddit) Luft. Es gibt dutzende Posts zu dem Thema, in denen frustrierte Spieler ihre Vorfälle melden und über das Thema diskutieren.

Garecules schreibt dazu: “Ich verstehe, dass es legitime Gründe für die Option gibt, andere Spieler kicken zu können, aber das gerät außer Kontrolle” (via reddit). Er stecke momentan bei Herausforderungsrang 7 fest und habe allgemein nicht viel Zeit zum Spielen.

Das Problem scheint sich aber nicht nur auf die niedrigeren Ränge zu beschränken. So schreibt trickmalpais dazu: “Stellt euch vor, ihr tretet einer Lobby bei, beendet eine CT15 Gold [Expedition auf Herausforderungsrang 15] und werdet direkt nach dem Abschluss gekickt. […] Wenn du deine Gruppe offen hast, dann sei nicht so. Es ist ziemlich einfach, nicht mit anderen Leuten zu spielen. Ich weiß nicht, wer in deine Cornflakes-Schüssel gepinkelt hat” (via reddit).

Zahlreiche Spieler berichten gleiche oder ähnliche Erlebnisse. Dabei wird auch über mögliche Lösungen für das Problem diskutiert. Einige posten sogar traurige Memes zum Thema:

Wie kann man das Problem lösen?

Das schlagen die Spieler vor: Es gibt zahlreiche Ideen, den Problemen vorzubeugen. Dabei zeigt sich aber auch, dass die Lösung gar nicht so simpel ist.

So würde eine Deaktivierung der Kick-Funktion die Gefahr erhöhen, dass AFK-Spieler sich einfach durch die Missionen ziehen lassen. Daher schlagen viele ein System über Abstimmungen vor, sodass der Teamleiter nur jemanden entfernen kann, wenn das andere Teammitglied einverstanden ist.

Das würde wiederum nur funktionieren, wenn es sich um zufällige Spieler handelt. Wenn es sich um 2 Trolle handelt, wäre auch das schnell hinfällig.

Eine weitere Idee ist, die Kick-Funktion nur für den letzten Abschnitt einer Expedition zu deaktivieren. Hier besteht allerdings weiterhin das Risiko, dass irgendwelche Witzbolde ebenfalls AFK gehen.

Viele empfehlen daher, sich über andere Plattformen “richtige” Spieler zu suchen, die ernsthaft an Koop interessiert sind. Im Idealfall hat man Freunde, mit denen man spielen kann, oder man sollte solo auf die Pirsch gehen. Das ist zwar keine optimale Lösung, aber wohl immer noch besser, als das Risiko einzugehen.

Wie steht es aktuell sonst um Outriders? Das Spiel hat nach wie vor mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Spieler warten nach wie vor auf die Wiederherstellung ihres Inventars, nachdem ein schwerwiegender Bug dieses gelöscht hat.

Immerhin ist ein Patch in Arbeit, der zahlreiche Bugs und Fehler beheben soll, die Wiederherstellung der verlorenen Items steht laut Entwickler People Can Fly ebenfalls kurz bevor.

Was sonst noch im Patch kommen soll, haben wir für euch zusammengefasst: Neuer Patch zu Outriders will endlich die nervigen Verbindungsprobleme lösen