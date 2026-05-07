Tank-Anfänger mit Karpaltunnelsyndrom beweist, warum die 1-Knopf-Rotation die beste Erfindung seit WoW ist

Seit seiner Einführung sieht sich der „Ein-Tasten-Assistent“ von WoW einiger Kritik ausgesetzt. Die Erfahrung eines Spielers mit Karpaltunnelsyndrom zeigt jetzt eindrucksvoll, wie wertvoll die Zugänglichkeitsoption ist.

Was hat der Tank-Anfänger in WoW erlebt? Der Spieler mit dem Reddit-Nick fraser123567 leidet am Karpaltunnelsyndrom. Ausgiebige Gaming-Runden können seine Beschwerden spürbar verschlimmern. Durch die mit Patch 11.1.7 eingeführte 1-Knopf-Rotation ist es ihm jedoch möglich, WoW zu spielen, ohne die Hand zu sehr zu reizen.

Wie gut diese Option für fraser123567 funktioniert, zeigt derzeit sein Erfahrungsbericht auf Reddit. In dieser Saison habe er sich mit seinem Paladin erstmals als Tank in die mythische Dungeon-Saison gestürzt und sich als Anfänger dabei voll auf die Hilfsmittel von WoW verlassen – also die 1-Knopf-Rotation und die leuchtend hervorgehobenen Fähigkeiten.

Mit zunehmender Kenntnis der Dungeons und steigendem Itemlevel wagte sich der Spieler auf immer höhere Schlüsselsteinstufen, bis er schließlich erstmals ein Mythic-Plus-Rating von 3.000 erreichen konnte. In seinem Reddit-Post hat er sichtlich stolz einen Screenshot seines Charakters mit den zugehörigen Dungeon-Erfolgen beigefügt.

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Schritt für Schritt vom Casual zum Superpaladin

Wie ist ihm das gelungen? Genau das erklärt fraser123567 in seinem Post im Detail.

Meinen „Push“ habe ich gemacht, noch bevor ich ein Itemlevel von 280 erreichte. Meistens habe ich meine eigenen Steine gespielt und sie einfach runtergestuft, um Wappen für das Itemlevel zu farmen. Den Großteil des Lernprozesses und Aufstiegs hatte ich im 260er-Bereich, während ich 10er-Keys gespammt habe. Sobald ich das Gefühl hatte, die Routen draufzuhaben, habe ich eine „World Tour“ gemacht: alle 12er mit hohem 260er-Itemlevel abgeschlossen und im 270er-Bereich beendet. Nach dieser Woche konnte ich heute endlich die 280er-Marke knacken.

Der selbsternannte Gelegenheitsspieler erklärt, dass der Paladin gar nicht so zerbrechlich ist, wie es Teile der Community derzeit behaupten. Er habe selbst nur Probleme mit seiner Standfestigkeit gehabt, wenn er ohne Defensiv-CDs in große Gruppen gerannt ist, Mechaniken ignoriert hat, der Heiler nicht in der Nähe war oder wenn er Gegner mit seinem Rücken getankt hat.

Aktuell renne ich mit einem Defensiv-CD in die Gruppen, nutze dann ein Makro für Zornige Vergeltung/Wächter + Kampf-Trank + Göttlicher Glockenschlag und halte dann einfach „X“ gedrückt – mein Keybind für die Ein-Tasten-Unterstützung. Bei dieser Methode muss ich eigentlich nur noch Defensiv-Skills und Utility drücken.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zur größten MMO-Neuerscheinung des Jahres 2026 erschienen:

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Wie reagiert die Community? Viele Spieler feiern mit mehr als 1.270 Daumen hoch und mehr als 310 Kommentaren den bemerkenswerten Erfolg von fraser123567 und die Macht der 1-Knopf-Rotation.

Gloomy_Implement_537 schreibt etwa: „Herzlichen Glückwunsch. Du nutzt eine Barrierefreiheitsfunktion, die genau für Leute wie dich ins Spiel integriert wurde (Karpaltunnelsyndrom).“

marz_shadow ist ebenfalls sehr froh über die Option: „Die Ein-Knopf-Rotation war eine echte Rettung für meine Hände. Einmal hätte ich fast aufgehört zu spielen, weil ich solche stechenden Schmerzen im Arm hatte.“

FancyConfection1599 feiert den Spieler: „Ich finde es toll, wie viele Leute in anderen Threads ständig darüber meckern, wie erbärmlich schwach der Prot-Paladin ist […] und dann ist da dieser Typ hier, der noch ganz neu im Tanken ist, einfach nur eine Ein-Knopf-Rotation nutzt und ohne großen Widerstand 3K schafft […].“

Die Berichte zeigen schön, wie wertvoll Zugänglichkeitsoptionen wie die 1-Knopf-Rotation sind, da diese Spielern unser liebstes Hobby ermöglichen, die aufgrund unterschiedlichster Gründe und Einschränkungen sonst keinen Zugang finden würden. Eine weitere Community-Story aus WoW findet ihr hier: Spieler aus WoW richtet neues UI voll auf die 1-Knopf-Rotation aus: „Viele werden überrascht sein, wenn das ihre DpS erhöht“