Das wohl größte neue MMORPG 2026 verrät, ab wann ihr es mit etwas Glück auf dem PC spielen dürft

Während Honor of Kings: World in China schon raus ist, steht bei uns im Westen bald der erste Alpha-Test an. Jetzt haben die Entwickler die konkreten Termine verraten.

Wann läuft die Alpha? Die Termine für den anstehenden Alpha-Test von Honor of Kings: World sind wie folgt:

15. bis 20. Mai 2026 : Via Mail werden die Einladungen (und ein Steam-Key) für den Test verschickt

: Via Mail werden die Einladungen (und ein Steam-Key) für den Test verschickt 18. Mai 2026: Ausgewählte Content-Creator erhalten Frühzugang zur Alpha

Ausgewählte Content-Creator erhalten Frühzugang zur Alpha 21. Mai 2026 – 10:00 Uhr: Der Test beginnt für alle Spieler mit Alpha-Zugang

Der Test beginnt für alle Spieler mit Alpha-Zugang 27. Mai 2026 – 10:00 Uhr: Der Alpha-Test endet

Video starten Honor of Kings: World zeigt Setting und Kämpfe im Trailer Autoplay

Was muss ich noch zum Test wissen? Für den Test registrieren könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite von Honor of Kings: World. Wie viele Spieler während der Alpha-Testphase auf die Server gelassen werden, ist aktuell unklar.

Die Alpha-Version wird komplett auf Englisch sein (Texte und Sprecher), weitere Sprachen sollen zu einem späteren Zeitpunkt unterstützt werden. Es soll Controller-Support geben, der Test findet aber nicht auf Konsolen, sondern nur auf Steam statt.

Während des Tests werden alle Monetarisierungsoptionen deaktiviert sein. Alpha-Tester erhalten Items stattdessen über das Ingame-Postfach, Events und über andere Wege. Nach der Alpha wird sämtlicher Fortschritt zurückgesetzt.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zur größten MMO-Neuerscheinung des Jahres 2026 erschienen:

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Honor of Kings: World – Systemanforderungen für die Alpha

Wie sind die Systemanforderungen? Laut den Entwicklern sollte euer PC für die bestmögliche Erfahrung beim Alpha-Test die folgenden Spezifikationen besitzen:

Minimale Anforderungen:

PC: NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB, Intel® Core™ i5-9600 @ 3.20GHz, 16GB RAM

Laptop: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, Intel® Core™ i7-9750H @ 3.20GHz, 16GB RAM

Empfohlene Anforderungen:

PC: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB, Intel® Core™ i5-12490F @ 3.00GHz, 24GB RAM

Laptop: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 8GB, Intel® Core™ i7-12700H @ 3.00GHz, 24GB RAM

Was erwartet mich für ein Spiel? Honor of Kings: World ist ein MMO Lite aus dem Hause Tencent und ein Spinoff für das in Asien extrem erfolgreiche Honor-of-Kings-Franchise – entsprechend sicher sind sich Experten, dass das Spiel riesig wird. Euch erwarten die aus dem MOBA bekannten Figuren sowie Klassen und eine riesige Open World voller Quests, Rätsel und Herausforderungen.

Obwohl es MMO-Inhalte wie Dungeons gibt und man mit Freunden questen kann, fehlt das „Massively“ des MMO-Genres: Die anderen Charaktere sind erstmal nur Schemen und befinden sich nicht tatsächlich in eurer Version der Welt. Ihr konkurriert mit diesen also nicht um Monster oder Ressourcen, könnt mit diesen aber interagieren und euch in Gruppen zusammenschließen. Wie sich das in der Praxis spielt, hat Kollege Cedric für euch herausgefunden: In China spielen alle gerade das größte neue MMORPG 2026 und ich habe mich für euch auf die Server geschlichen