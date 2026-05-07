Neverness to Everness: Mods – Alles, was ihr dazu wissen müsst

NTE: Neverness to Everness ist ein umfangreiches Action-RPG im Anime-Stil, das an GTA erinnert. Viele Spieler fragen sich daher, ob man auch Mods nutzen kann. Hier erfahrt ihr alles, was ihr dazu wissen müsst.

Kann man in NTE Mods installieren? Zum aktuellen Zeitpunkt bietet NTE keinen offiziellen Mod-Support, wie etwa durch eine Einbindung im Spielmenü. Da es sich um ein Online-Live-Service-Spiel mit Gacha-Mechaniken handelt (ähnlich wie bei Tower of Fantasy, Genshin Impact oder Zenless Zone Zero), ist das Modifizieren der Spieldateien und das Nutzen von Drittanbieterprogrammen von den Entwicklern nicht vorgesehen und verstößt gegen die Nutzungsbedingungen.

Gibt es andere Wege? Es gibt zwar inoffizielle Wege, Mods über Drittanbieter, insbesondere auf dem PC, zu installieren – allerdings ist das mit allerhand Risiken verbunden, die ihr besser nicht eingehen solltet. Selbst wenn die Mods nur optisch sind und euch keinen nennenswerten Vorteil gegenüber anderen Spielern bringen, werden euch höchstwahrscheinlich Konsequenzen drohen, wenn ihr solche Mods nutzt.

Video starten Neverness to Everness zeigt die schöne Spielwelt des Anime-GTA im Release-Trailer Autoplay

Darum solltet ihr in Neverness to Everness besser keine Mods nutzen

Welche Konsequenzen können drohen? Nutzt ihr dennoch Mods, könnte es euch passieren, dass ihr temporär oder auch permanent gebannt werdet. So verliert ihr euren Account und damit auch euren Fortschritt und gegebenenfalls ausgegebenes Echtgeld und Ingame-Währung.

Generell: Mods bringen grundsätzlich immer eine gewisse Gefahr mit sich, das Spiel zu zerstören. Mods zu installieren, birgt immer das Risiko, sich den Spielstand, das gesamte Spiel oder sogar etwas an eurem Gerät zu zerstören. In diesen Fällen könnt ihr normal keinen Support von den Entwicklern oder Herstellern erwarten, da diese Mods offiziell nicht unterstützen.

Mods sind also nicht nur generell risikobehaftet, sondern für NTE: Neverness to Everness sogar seitens der Entwickler verboten. Was euch aber offiziell Vorteile bringen kann, sind Codes, die ihr für kostenlose Belohnungen eingeben könnt. Alle derzeit gültigen Codes findet ihr hier: NTE: Neverness to Everness – Alle aktiven Codes und wie ihr sie einlöst