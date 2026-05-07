Legendäres RPG auf Steam ist ein Jahr nach Release weiterhin eine Baustelle, Spieler schimpfen: „Es braucht wieder Modder, um das Spiel zu fixen“

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered lockte zum Release mehr als 200.000 Spieler an, doch die Euphorie ist schon lange verflogen. Das Spiel ist bis heute technisch eine große Baustelle, Nutzer klagen über Bugs und Probleme und die schwache Performance.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erschien am 22. April 2025 und lockte zum Start laut Steamdb mehr als 217.000 Spieler gleichzeitig an. Über den Game Pass dürften noch einige tausende mehr dazu gekommen sein. Mittlerweile liegen die Spielerzahlen eher zwischen 3.000 und 4.000.

Zum Release enttäuschte das Remaster vor allem durch technischen Probleme. Probleme, die bis heute nicht wirklich behoben wurden. Und das, obwohl mittlerweile mehr als 1 Jahr seit dem Release vergangen ist.

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Oblivion Remastered leidet bis heute unter schwacher Performance, Spieler fühlen sich im Stich gelassen

Was ist seit dem Release passiert? Oblivion Remastered hat seit seinem Release gerade einmal zwei Updates erhalten: Das erste Update am 4. Juni 2025 und ein zweites Update am 9. Juli 2025. Danach folgten keine weiteren Updates mehr (via Steampowered.com).

Das Remaster leidet aber bis heute unter technischen Problemen und einer unterdurchschnittlichen Performance. Schaut man sich die Steam-Reviews von Oblivion Remastered an, dann schimpfen die Nutzer bis heute über technische Probleme des Spiels. Und einer meint auf Reddit.com:

Es ist fast so, als hätte Bethesda schon immer Modder gebraucht, um ihre Spiele zu fixen.

Und ein anderer ergänzt, dass sich die Entwickler vermutlich gedacht haben, dass sich Modder um die Probleme kümmern würden (via Reddit.com): „ ,Keine Sorge, die Modder werden das schon hinbekommen‘ – Wahrscheinlich irgendein Bethesda-Entwickler.“

Einige Spieler werfen den Entwicklern vor, ihr Spiel bereits „aufgegeben“ zu haben und nicht mehr mit Updates versorgen zu wollen. Eine Äußerung von den Entwicklern gibt es bis heute nicht, welche das bestätigen oder verneinen würde.

Gibt es Hoffnung zur Besserung? Ja, im Laufe von 2026 soll The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered für die Nintendo Switch erscheinen. Einige Nutzer hoffen darauf, dass man sich bei Bethesda gerade auf den Release für die Switch konzentriere und nach dem Release dann auch die anderen Versionen mit frischen Updates versorgen würde. Zum Switch-Release wird sich dann zeigen, ob die Entwickler dem PC- und Konsolen-Release noch etwas mehr Liebe schenken werden.

Viele Spieler sehen auch in der Unreal Engine 5 das eigentliche Problem von Oblivion Remastered. Denn die UE5 sorgt bei vielen Spielen für eine unterdurchschnittliche Performance, selbst mit starker Hardware. Dabei zeigt ein Entwickler, was gute Optimierung ausmachen kann: Ein Entwickler zeigt, was das Geheimnis eines guten PC-Spiels auf Steam ist: Optimierung